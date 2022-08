Čenstochová - Trnava 1:0 Slávisté narazí na polské vicemistry. Slovácko čeká AIK Stockholm

Fotbalisté pražské Slavie se v závěrečném play off o postup do skupiny Konferenční ligy utkají s Rakówem Čenstochová. Polští vicemistři i bez zraněného kapitána týmu a reprezentačního obránce Tomáše Petráška porazili doma 1:0 Trnavu a po úvodním vítězství 2:0 stvrdili postup do další fáze. Slavia začne dvojzápas příští čtvrtek venku, odvetu odehraje o týden později doma.

Článek Ve stejných termínech nastoupí i Slovácko, které se střetne s AIK Stockholm. Švédský celek po dvou remízách 1:1 vyřadil po penaltovém rozstřelu makedonskou Škendiji Tetovo. Svěřenci kouče Martina Svědíka zahájí dvojzápas o svůj premiérový postup do hlavní fáze evropského poháru doma v Uherském Hradišti. O dnešním triumfu Čenstochové rozhodl jedinou brankou v 68. minutě ukrajinský záložník Kočerhin. Raków tak částečně odčinil nedělní ligovou porážku se Zabrze a v nové sezoně vyhrál posedmé z osmi soutěžních duelů. Šestkrát navíc udržel čisté konto. Konferenční liga Skvělá zkušenost, radoval se Trpišovský po postupu v řeckém pekle, kde na hráče létalo všechno možné S Čenstochovou se české kluby v soutěžích UEFA ještě neutkaly. Raków v sezoně 2018/19 vyhrál druhou polskou ligu a v posledních dvou ročnících obsadil v nejvyšší soutěži druhé místo. Čenstochová navíc dvakrát za sebou ovládla domácí pohár i polský Superpohár. Evropská liga Šašinka netrefil míč ideálně. Možná proto to byl gól, usmívá se po remíze s Fenerbahce Svěřenci kouče Marka Papszuna postupují kvalifikací Konferenční ligy od 2. předkola, v němž vyřadili Astanu. Ve stejné fázi začala i Slavia, která po postupu přes gibraltarský tým St Joseph's vyřadila po dnešní venkovní remíze 1:1 Panathinaikos Atény. Pokud by červenobílí v kvalifikaci zaváhali a s polským soupeřem vypadli, poprvé od ročníku 2016/17 by nehráli v pohárech skupinu. Škendija dnes šla stejně jako v úvodním duelu do vedení zásluhou kapitána Hasaniho, jenž proměnil v 22. minutě pokutový kop. V 56. minutě ale srovnal Ayari a další branka ze hry už nepadla. Penaltový rozstřel rozhodla pátá série, kdy neuspěl právě předchozí gólový hrdina domácích Hasani. AIK je po 17 kolech aktuálního ročníku domácí soutěže, která se hraje systémem jaro-podzim, na čtvrté příčce. V uplynulém ročníku švédské ligy bylo vinou horšího skóre druhé za mistrovským Malmö. Stockholmský celek vyřadil ve 2. předkole Konferenční ligy ukrajinské mužstvo Vorskla Poltava. Z českých týmů se naposledy utkal se Slavií v sezoně 1994/95 v prvním kole Poháru UEFA, kdy postoupil díky většímu počtu venkovních branek. Reprezentační záložník Václav Černý odehrál posledních pět minut při vítězství Twente 4:1 nad srbským celkem Čukarički. V dalším kole čeká na nizozemský tým Fiorentina. Po výhře 2:1 na hřišti moldavského Petrocubu postoupil také MOL Fehérvár s obráncem Michaelem Lüftnerem v základní sestavě a zahraje si s Kolínem nad Rýnem. Obránce Petr Mareš pomohl proměněnou penaltou k triumfu RFS Riga 3:1 a postupu přes Hibernians z Malty. Reprezentační stoper Jakub Brabec naopak v soutěži končí, přestože Aris Soluň zdolal doma 2:1 Maccabi Tel Aviv. Po úvodní porážce 0:2 ale jde dál soupeř. Odvetná utkání 3. předkola fotbalové Evropské ligy: Mistrovská část: HJK Helsinky - Maribor 1:0 (0:0), první zápas 2:0, postoupil HJK FC Curych - Linfield (Sev. Ir.) 3:0 (2:0), první zápas 2:0, postoupil Curych Dudelange (Luc.) - Malmö 2:2 (0:0), první zápas 0:3, postoupilo Malmö Slovan Bratislava - Olympiakos Pireus 2:2 po prodl. (1:1, 0:0), na pen. 3:4, první zápas 1:1, postoupil Olympiakos Hlavní část: Partizan Bělehrad - AEK Larnaka 2:2 (1:0), první zápas 1:2, postoupila Larnaka Odvetná utkání 3. předkola fotbalové Konferenční ligy: Hlavní část: Kyzylzhar (Kaz.) - APOEL Nikósie 0:0, první zápas 0:1, postoupil APOEL Čenstochová - Trnava 1:0 (0:0), první zápas 2:0, postoupila Čenstochová Hapoel Beer Ševa - Lugano 3:1 (0:0), první zápas 2:0, postoupil Hapoel Twente Enschede - Čukarički 4:1 (2:1), první zápas 3:1, postoupilo Twente Konyaspor - Vaduz 2:4 (1:2), první zápas 1:1, postoupil Vaduz Djurgaarden - Sepsi (Rum.) 3:1 (2:1), první zápas 3:1, postoupil Djurgaarden Petrocub Hincesti (Mold.) - Fehérvár 1:2 (1:2), první zápas 0:5, postoupil Fehérvár FCSB - Dunajská Streda 1:0 (1:0), první zápas 1:0, postoupilo FCSB Universitatea Craiova - Luhansk 3:0 (1:0), první zápas 0:1, postoupila Craiova Antverpy - Lilleström 2:0 (1:0), první zápas 3:1, postoupily Antverpy Istanbul Basaksehir - Breidablik (Isl.) 3:0 (1:0), první zápas 3:1, postoupil Basaksehir Sligo (Ir.) - Viking Stavanger 1:0 (1:0), první zápas 1:5, postoupil Viking Anderlecht - Paide Linnameeskond (Est.) 3:0 (0:0), první zápas 2:0, postoupil Anderlecht Aris Soluň - Maccabi Tel Aviv 2:1 (0:0), první zápas 0:2, postoupilo Maccabi Basilej - Bröndby Kodaň 2:1 po prodl. (2:1, 2:1), na pen. 3:1, první zápas 0:1, postoupila Basilej Saint Patrick's (Ir.) - CSKA Sofia 0:2 (0:1), první zápas 1:0, postoupil CSKA Škendija Tetovo (Sev. Mak.) - AIK Stockholm 1:1 po prodl. (1:1, 1:0), na pen. 2:3, první zápas 1:1, postoupilo AIK Levski Sofia - Hamrun Spartans (Mal.) 1:2 po prodl. (1:2, 0:0), na pen. 1:4, první zápas 1:0, postoupil Hamrun Young Boys Bern - Kuopio 3:0 (2:0), první zápas 2:0, postoupil Bern Alkmaar - Dundee United 7:0 (5:0), první zápas 0:1, postoupil Alkmaar Gil Vicente - Riga 4:0 (3:0), první zápas 1:1, postoupil Gil Kisvárda (Maď.) - Molde 2:1 (2:0), první zápas 0:3, postoupilo Molde Rapid Vídeň - Neftči Baku 2:0 po prodl. (1:0, 0:0), první zápas 0:1, postoupil Rapid Mistrovská část: Tobol Kostanaj - Zrinjski Mostar (Bos.) 1:1 (0:1), první zápas 0:1, postoupil Mostar Kluž - Soligorsk 1:0 (1:0), první zápas 0:0, postoupila Kluž Hibernians (Mal.) - RFS Riga 1:3 (0:1) (za hosty gól z penalty Mareš), první zápas 1:1, postoupilo RFS KÍ Klaksvík (Faer. ostr.) - Ballkani (Kos.) 2:1 po prodl. (2:1, 0:0), na pen. 3:4, první zápas 2:3, postoupilo Ballkani Poznaň - Víkingur Reykjavík 4:1 po prodl. (2:1, 2:0), první zápas 0:1, postoupila Poznaň Jak hrála Slavia Jak hrálo Slovácko FORTUNA:LIGA Jankto ve Spartě? Trochu ústup, ale může se ukázat, soudí zkušený trenér Komňacký

Reklama