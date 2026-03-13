Postup přes Mohuč je reálný, odvety se nebojíme, ubezpečoval Koutný

Článek
„Bylo to strašně těžké dojít k výsledku, který nám do odvety dává naději. Za sebe i celý tým jsem šťastný, že jsme udrželi čisté konto, v Konferenční lize vůbec první. S týmem z německé bundesligy má váhu,“ tvrdil po utkání jednadvacetiletý brankář.
Sigma favorizovaného soka možná překvapivě mockrát na dostřel jeho svatyně nepustila, a to přesto, že její obrana kvůli absenci stoperů, k dispozici zůstal jen Matúš Malý, hrála v novém složení. Zaskakovat ve středu obrany tak musel záložník Jiří Spáčil. „Čekali jsme, že budou nebezpečnější. Kvalitu přece jen mají obrovskou. Byli jsme ale na ně výborně připraveni. Naše defenzíva pracovala perfektně,“ liboval si Koutný.
Jeho největší chvíle přišla v 78. minutě, když vytasil skvělý zákrok proti střídajícímu Wieperovi, jenž mířil přesně k tyči poté, co ho z pravé strany našel na malém vápně Nebel. „Neměl jsem moc času reagovat. Šlo spíše o to, rychle se přesunout. Naštěstí mě míč trefil do stojné nohy. Jsem rád, že jsem se stihl postavit,“ popsal.
Dvakrát ho borci Mohuče překonali, poprvé ve 24. minutě Silas a pak ještě v nastavení Sieb, ale skóre se neměnilo, neboť v obou případech byl dodatečně odpískán ofsajd a VAR to posvětil. „Nepřemýšlel jsem nad tím, zda by to mohl či nemohl být ofsajd. Vždycky, dokud není hra přerušena, se maximálně soustředím a dělám všechno pro to, abych šanci zmařil. Těší mě však, že to dopadlo dobře,“ přiznal.
Pochvaloval si také nový pažit položený minulou sobotu, na kterém se na olomouckém Andrově stadionu hrálo vůbec poprvé. „Je příjemnější padat do měkkého. Hřiště bylo parádní. Bylo znát, že trávník je nový a hlavně rovný. Nemusel jsem se tolik bát, že mi to nečekaně skočí, jak se to stává na písku, kterým se vysypávají různé nerovnosti před bránou,“ kvitoval bleskovou výměnu zničeného povrchu hřiště Koutný.
A jak vidí šance Sigmy na případný postup? „Je určitě reálný. Dokázali jsme si, že se s nimi dá hrát. Máme týden na to, se znovu nachystat tak, abychom to zvládli. Oni na nás jistě vlítnou, ale my se nebojíme a rozdáme si to s nimi. Očekáváme skvělou atmosféru a moc se na odvetu těšíme,“ zdůraznil.