Postup Slavie? Masopust věří na 85 procent

Cítí, že dnešní večer ve Fortuna Areně může hodně ovlivnit náladu v klubu v dalším průběhu sezony. Vyřazení by bylo velkým škraloupem a nepříjemností. „Byla by to kaňka. Ale chceme pořád postoupit. Když se to nepovede, bude to neúspěch. Na jaře bývají super zápasy, které jsme si zahráli. Bylo by to blbý. Ale třeba ne, třeba postoupíme a vše bude fajn," přemítá Masopust.