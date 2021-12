Slavia do Turecka, kam chtěl Trpišovský, Sparta do Srbska! Pražské kluby znají soupeře pro jaro

Motorsport

KOMENTÁŘ: Verstappen je fér vítěz, jeho triumf ale tuze pošpinil ředitel závodu

Je to týden, co si Christian Horner, šéf stáje Red Bull, stěžoval, jak tuze mu ve formuli 1 chybí Charlie Whiting. Duše F1 a muž, který víc než 30 let budoval formulová pravidla, aby je následně z pozice ředitele závodů i aplikoval. Aby je rovněž vysvětloval a především byl pro mocné šéfy týmů, častokrát silné egocentriky, morální autoritou s kreditem.