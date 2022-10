Slavia počítá nejvíc střel v celé Konferenční lize, ale... Kopecký: Platný by byl Chorý

„Všichni hráči Slavie jsou rychlí a pohybliví, ale chybí jim přehled, chytrost nebo zkušenost. Někdy si počínají ukvapeně. Je vidět, že všichni chtějí, to se nikomu vyčíst nedá, ale proti Kluži mi to přišlo z jejich strany nervózní," zhodnotil počínání sešívaných zkušený trenér Ivan Kopecký, jenž v minulosti vedl českou jednadvacítku nebo mistrovské Vítkovice.

Trpišovský ukazoval na to, že přicházely různé zrady: technické nedokonalosti, dotek navíc, chybějící centimetry, špatné zavírání zadní tyče, skvělé zásahy gólmana. „Někdy mi přijde, že když se blížíme do koncovky, začneme zmatkovat," vypozoroval kouč Slavie.

Snaha není zúročena. „Centry tam létají, ale ve vápně není někdo, kdo by byl dobrý hlavičkářem, který by se prosadil. Tecl je pohyblivý a pracovitý, Sor je hodně rychlý, ale hlavně na domácí zápasy by se Slavii hodil typ útočníka, který by centry zužitkoval. Zkusila to s Krmenčíkem, ale ten zklamal. Myslím, že třeba plzeňský Chorý by pro ni byl platný," zmínil Kopecký.