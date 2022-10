Teď musíme aspoň dvakrát vyhrát, zavelel Ševčík po porážce Slavie

Slavia v Konferenční lize poprvé zůstala na nule a po plichtě 1:1 v aréně Sivassporu plus domácí výhře 3:2 nad Ballkani má jen čtyři body. „Neřekl bych, že je to velká komplikace, všechny týmy ve skupině jsou v podstatě na nule. Každý další zápas pro nás bude důležitý, musíme minimálně dvakrát vyhrát," vykládal Ševčík.

Znovu se ukázalo, že Slavia má problém přelstít hluboký blok, Kluž bránila v deseti lidech. „Je těžké se proti tolika hráčům dostat do vápna. Něco jsme měli, někdy nám to trochu uteklo a někdy chyběly centimetry. Škoda, mohlo to být jinak," poznamenal Ševčík. „Jsou to absolutně ztracené tři body. Mohli jsme si udělat náskok, který mohl ve finále rozhodovat, jenže nemáme nic."