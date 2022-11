Slavia půjde do zápasu se Sivassporem naplno, Slovácko může zavařit Partizanu, očekávají experti

„Je to trochu paradox, protože 99 % tipujících věří Slavii na výhru proti Sivassporu. To je v pořádku, jenže stejné procento sázkařů dává na tiket výhru Kluže, což by znamenalo pro Slavii pohárovou konečnou," uvádí Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

„Šance Slavie ale určitě nejsou pouhé 1 procento. Kluž není doma stoprocentní, vlastně jí pořádně vyšel jen zápas proti Slavii. První zápas s Ballkani skončil remízou a takový výsledek se může zrodit i teď. Hráči Ballkani na to výkonnostně určitě mají, navíc je to pro ně další velká šance ukázat se fotbalové Evropě. Odchozený zápas ze strany Ballkani nehrozí," soudí Urbanec.

„Nebýt poslední výhry, přišli sešívaní o vyhlídky na účast v jarní fázi Konferenční ligy už v minulém kole. Naděje sice přežila o týden déle, Slavii ale stále dost reálně hrozí, že i když vyhraje souboj s tureckým celkem, nemusí s deseti body vůbec postoupit. Outsider Ballkani by totiž musel porazit Kluž, a to se moc pravděpodobné nejeví. Předpokládám, že Slavia Sivasspor rozstřílí, její postup je ale aktuálně v balkánských rukou," dodává Hanák.

„Partizanu jde tedy o hodně a podle toho bude zápas vypadat. Na domácím hřišti však bude hrát před prázdným stadionem, na hlasitou podporu fanoušků se kvůli jejich výtržnostem spoléhat nemůže. Týmu trenéra Svědíka to hraje do karet a mohl by tak předvést uvolněnější hru. Navíc nemá co ztratit. Proč tedy nezkusit, že bude v kurzu 3:1 českému týmu patřit alespoň jeden poločas," radí Hanák.