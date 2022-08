Ztráty pro Slavii: Do Atén odletěla bez Provoda i Ewertona, nechyběli Ševčík a Usor

"Tohle je takové smutné, ale je to fotbal. Bohužel s Ewem to je fakt špatné. Je to pro nás velké oslabení. Je to skvělý ofenzivní hráč, který umí dát gól i zahrát standardku, takže nám bude hodně chybět. Zraněný je i Provi (Provod)," uvedl pro klubovou televizi asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký.