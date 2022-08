Slavia zachránila sezonu, myslí si expert. Kluby už sondovaly, koho v případě krachu uvolní

Všem v Edenu se ulevilo. Kdyby sešívaní navázali na předčasný evropský krach rivala z Letné, nejspíš by to byl pořádný průšvih. Ten by nejspíš znamenal i průvan v kádru. Odvrátila Slavia záchranou v Evropě možný hráčský výprodej? „Slyšel jsem, že už některé kluby sondovaly, koho by mohly uzmout. Ale na to nedošlo," směje se Ondřej Zlámal, někdejší tiskový mluvčí klubu z Edenu a momentálně fotbalový expert.

Slavii prý spasil další geniální tah trenéra Trpišovského a jeho trojité střídání do druhého poločasu „Přitom Raków a jeho ambiciózní trenér měl Slavii přečtenou, v Polsku to vypadalo, že ji měl přečtenou jak román od Aloise Jiráska, ale nakonec to dopadlo tak, že Slavia zachránila sezonu," tvrdí Zlámal v pořadu Přímák na Sport.cz. „Pan Tvrdík sice říkal, že to z hlediska financí nebylo třeba, ale já si myslím, že pro fanoušky to potřeba bylo. I pro hráče."

Slavia bude favoritem, Slovácko doma uhraje body. Hodnotíme los Konferenční ligy v pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Do kasy českého vicemistra přiteče díky účasti v Konferenční lize přes sedmdesát milionů korun, což je příjemným přilepšením. Takovou cenu měl Schranzův gól. „Sledoval jsem rozhodčího, byla to poslední akce, poslední kop, už to chtěl písknout," říká Zlámal a připomíná, že v rámci motivace pouštěl trenér Trpišovský hráčům videa ze zápasu Slavie se Sevillou. „A teď se může těšit na skupinu, kde bude zase trenér protáčet sestavu. I když já bych byl rád, kdyby měla stabilní kostru týmu a protáčeli se v sestavě jen dva, tři hráči."

Přímák s expertem a bývalým mluvčím Slavie Ondřejem ZlámalemVideo : Sport.cz

Zlámal se nediví tomu, že se postup přes momentálně nejsilnější slovenský celek slavil. „Nedivím se. Hráčům spadl obrovský balvan ze srdce, nikdo nechtěl hrát jen českou ligu. Evropské zápasy k tomu patří, byli rádi, že se to povedlo. Když padl postupový gól, zatřásl se mi počítač, tam byl rámus, to muselo být slyšet možná až za Prahou."