Skvělá zkušenost, radoval se Trpišovský po postupu v bouřlivé atmosféře. Na hráče létalo všechno možné

David Douděra po zápase Panathinaikos - Slavia

Jindřích Trpišovský po zápase Panathinaikos - Slavia

Aleš Mandous po zápase Panathinaikos - Slavia

Václav Jurečka po zápase Panathinaikos - Slavia

Slavia v Řecku začala špatně, hned od úvodu se vše na její bránu valilo. „Otočili jsme klíčkem v zapalování, když jsme je hned pustil do nebezpečného centru. Bylo to peklo, které by přišlo stejně, ale my k tomu dodali rozbušku," ohlížel se slávistický trenér Jindřich Trpišovský za úvodními minutami, kdy do vápna hostí přilétly dva nebezpečné centry a po prvním z nich lízl míč po zakončení Andraže Šporara tyč.

Atmosféra byla bouřlivá. „Bylo to hodně složité, ale připravovali jsme se na to. Komunikovali jsme přes krajní hráče a bylo důležité, že hlavně hráči komunikovali mezi sebou. I když od některých nebyl výkon top, komunikačně to zvládli skvěle," podotkl Trpišovský. V řízení mužstva pro něj byli důležití stoper Aiham Ousou či střední záložníci Tomáš Holeš a Christ Tiéhi.

Hodně si užil brankář Aleš Mandous, který v první půli chytal před nejbouřlivější částí publika. „Na záda mi přiletělo hodně piv, taky plastové lahve nebo zapalovače. Ale tohle k fotbalu patří, mám to rád. Užil jsem si to," usmíval se Mandous.

V první půli se zapotil. „Nápor to byl velký, hlavně v prvním poločase. Navíc jsem stál pod jejich kotlem, s klukama jsme se prakticky neslyšeli. Bylo důležité, že jsme do poločasu neinkasovali," přidal slávistický gólman.

Slavia do druhé půle vstoupila lépe. „Změnili jsme dostupování soupeře," vypíchl jeden bod Trpišovský. Ačkoliv sešívaní inkasovali, nesložili se. Naopak tlak domácích postupně otupili a v nastaveném čase vyrovnal na 1:1 střídající Václav Jurečka.

„Musím říct, že občas mám problém dostat se do zápasu. Teď jsem se cítil fantasticky. Gól byl třešničkou. Jsem spokojený a jsem moc rád, že jsme postoupili. Myslím, že si postup zasloužíme," konstatoval Jurečka.

Gólovou oslavu si ale moc užít nemohl, pohyboval se pod domácím kotlem. „Baví mě, když je stadion plný. Patří to k fotbalu. Nemohl jsem ale moc slavit. Začalo létat všechno možné, bylo to trochu nebezpečné," líčil slávistický útočník.

