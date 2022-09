Slovácko by mohlo s Partizanem svést vyrovnanou bitvu, Slavia je v Turecku favoritem

Plzni se v Barceloně vstup do Ligy mistrů nepodařil. Další dva české fotbalové kluby doufají, že do skupinové fáze Konferenční ligy vkročí lépe. Slovácko (2,47:1) hostí Partizan Bělehrad. Srbští hosté jsou mírným favoritem (2,90:1), kurz na remízu je 3,4:1. Slavia (2,04:1) by měla mít z českých zástupců v utkání na půdě Sivassporu největší šanci na úspěch. Na výhru tureckého celku je vypsán kurz 3,93:1 a na remízu je zde 3,4:1.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Michal Kadlec a Stanislav Hofmann ze Slovácka v souboji se slávistou Stanislavem Teclem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Plzeňští si ještě teď hojí barcelonské rány. Na rozdíl od nich, budou oba české kluby v Konferenční lize na úvod favoritem. „Je obří rozdíl hrát s Barcelonou nebo Sivassporem, o tom není pochyb," konstatuje Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu. „Slovácko i Slavii mírně favorizujeme, ale pozor, na kluby z Bělehradu moc neumíme a ani na turecké nejsme zrovna experti. Slovácko bude těžit z domácího prostředí, tam je opravdu silné. A slávisté už dnes patří mezi elitní kluby v Konferenční lize, se kterými se počítá do jarních zápasů play off. Jsou mimochodem podle nás sedmým největším favoritem na výhru v celé soutěži z 32 klubů," poukazuje Urbanec. Slavia je podle bookmakerů také favoritem na výhru ve své skupině v kurzu 1,6:1, před Kluží, Sivassporrem a Ballkani. Slovácko může jen překvapit (umístění do 2. místa kurz 7:1, Partizan má kurz 2,55:1), v těžké konkurenci Nice, Kolína nad Rýnem a Partizanu se s ním příliš nepočítá. „Slovácko nebude mít doma na růžích ustláno. Pro svěřence trenéra Svědíka však půjde o skvělou zkušenost a možnost srovnání s pravidelnými účastníky evropských soutěží. V prvním zápase Slovácku hraje do karet výhoda domácího hřiště, Partizanu se nicméně venku v poslední době daří. Domácí si o víkendu opět ověřili, že s papírově kvalitnějšími soupeři mohou hrát vyrovnané zápasy - v remízovém utkání se Slavií vedli až do 74. minuty," zdůrazňuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny. Srbský klub je protivníkem hratelným, ale nesmírně kvalitním. „Více se u nás sází na vítězství hostů - 65 % náběrů jde na srbský tým, výhra Slovácka se objevuje na 19 % tiketů. U remízy se jedná o 16 % vkladů. Očekává se, že uvidíme více než dva góly (1,26:1) a že každý tým dá v zápasu 1 a více branek (1,64:1)," avizuje Markéta Světlíková, mluvčí Chance. „Sivassporu se nedaří, v prvních pěti zápasech turecké ligy vstřelil pouhé 3 góly a s 5 body se pohybuje ve spodní části tabulky. Slávisté jsou i díky pohárovým zkušenostem z posledních let mírným favoritem. Motivací v celé soutěži jim určitě je i vidina finále, které se odehraje právě ve vršovické Fortuna Areně," přemítá Hanák. Slavia je největším adeptem na výhru ve své skupině a bookmakeři společně s většinou tipérů vidí sešívané jako vítěze zápasu. Utkání na turecké půdě nebývají snadná, Sivasspor ovšem není zrovna ve formě a v lize podává slabé výkony. Posledních osm zápasů nevyhrál a v kvalifikaci o Evropskou ligu vypadl se švédským Malmö. „Hned 92 % náběrů evidujeme na výhru Slavie, na turecký celek jsou to 4 % a stejné je to s remízou. Sázkaři také věří, že dá Slavia v zápase alespoň dva góly (2,1:1)," dodává Světlíková. Pokud jde o celkového vítěze Konferenční ligy, Slavia má kurz 20:1. Před ní jsou favorité Villarreal 6:1, West Ham United 7:1, Fiorentina 10:1, Nice 11:1, Kolín nad Rýnem 11:1 a spolu s ní Alkmaar 20:1. Slovácko má kurz 150:1. Konferenční liga Čech, který hrál za Sivasspor: Trénoval ho Roberto Carlos, pomohla mu turečtina. Přál by si remízu 3:3