Čech, který hrál za Sivasspor: Trénoval ho Roberto Carlos, pomohla mu turečtina. Přál by si remízu 3:3

S fanoušky Sivassporu má ale jen dobré zkušenosti. „Sivas má sice tři sta tisíc obyvatel, ale je to taková turecká vesnice. Jiná města jsou daleko větší. Tam nebylo nic jiného než fotbal. Bylo to příjemné, lidé nás poznávali, ale nebylo to radikální a nestalo se, že by po nás házeli kameny jako jinde. Řekl bych, že fanoušci tam jsou rozumní," přidává své poznatky.