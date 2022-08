Slovácko nakročilo k postupu! Slavia musí v odvetě likvidovat manko

V polském týmu dělá kapitána český obránce Tomáš Petrášek, kvůli zranění ale do zápasu nezasáhl. Raków v souboji vicemistrů svých zemí poslal v 29. minutě do vedení vydařenou střelou Ivi López, po změně stran ale v 60. minutě šťastně vyrovnal Tomáš Holeš a Raków poprvé v předkole inkasoval. Vzápětí ale hosté neuhlídali Frana Tudora, který šajtlí uklidil míc do rohu Mandousovy branky a červenobílí budou muset za týden v Edenu dotahovat manko.