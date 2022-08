Slavia už v kvalifikaci přešla přes dva soupeře, když vyřadila gibraltarský tým St Joseph's a Panathinaikos Atény. Pokud by Pražané s Rakówem vypadli, poprvé od sezony 2016/17 by v pohárech nehráli skupinu. Loni červenobílí ve 4. předkole Evropské ligy nestačili na jiný polský klub Legii Varšava, přešli do Konferenční ligy a v ní postoupili až do čtvrtfinále. Čenstochová vyhrála i pátý zápas v letošní kvalifikaci a přiblížila se k premiérové účasti ve skupině v pohárech.