Slovácko si plní sen, Slavia v ohrožení. Experti nemají o jejím osudu jasno

Fotbalisté Viktorie Plzeň se už nemohou dočkat losu Ligy mistrů. Další dva české kluby v play off usilují o postup do Konferenční ligy. Slovácko po domácí výhře 3:0 se zpožděním dorazilo do Švédska, kde se bude s kurzem 3,5:1 snažit potvrdit svou předchozí dominanci. V odvetě se očekává spíše výhra domácího AIK Stockholm (2,16:1). Remíza se sází v kurzu 3,4:1. Těžší to bude mít Slavia. Sešívaní jsou sice s kurzem 1,57:1 na domácím hřišti proti Rakówu Čenstochová (6,3:1) favoritem, čeká je ale přetěžký zápas. Remíza je vypsána v kurzu 4,05:1.

Doplní Slavia se Slováckem postupující Plzeň v podzimním programu evropských pohárů? Podle sázkových kurzů ano. Slovácko má s náskokem tří gólů téměř jistotu v kurzu 1,05:1, ve Stockholmu by si mělo postup pohlídat. Překvapivě jsou tak v nejsložitější situaci slávisté, kteří doma musejí vyhrát. „Čenstochová se skutečně představila jako vyspělé mužstvo, které porazilo Slavii ‚slávistickými' zbraněmi – důrazem, napadáním a precizní hrou ve všech řadách. Ale dobře víme, že fotbal dokáže být jako den a noc. Proto věřím v domácí kouzlo Slavie, tentokrát v Edenu prosadí své přednosti a postoupí do základní skupiny. Prohra 1:2 z Polska navíc není žádná tragédie," soudí Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu. Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal odvysílají odvetu play off Evropské konferenční ligy UEFA mezi celky Slavia Praha vs. Raków Čenstochová. Studio k přímému přenosu startuje ve čtvrtek od 18.30 hodin, moderátor David Sobišek přivítá ve studiu například slávistického srdcaře Davida Kalivodu. Přímo z Edenu bude aktuální informace přinášet reportérka Denisa Doležalová. Samotným zápasem pak provede komentátorské duo ve složení Tomáš Radotínský a Václav Pilný. „Slavia v Polsku ukázala, že i ona je zranitelná. Porážka je pro Trpišovského velká nepříjemnost. Raków předvedl skvěle organizovanou týmovou hru a vyvíjel na Slavii velký tlak. Sešívaní se tak k vlastní hře dostávali poměrně složitě. Domácí si sice s chutí zastříleli proti oslabeným Pardubicím, důležité ale bude, jak mířidla naladí ve čtvrtek," přemítá Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny. „Velkou motivaci budou mít oba týmy. Slavia má každopádně vše ve svých rukou a v minulosti ukázala, že umí v důležitých chvílích přepnout na vyšší rychlost. Nezbývá než doufat, že jeden takový moment nastane i večer," dodává. Kurzy na postup jsou poměrně vyrovnané. Tým Trpišovského má šanci postoupit v kurzu 1,77:1. Šance Rakówa bookmakeři ocenili kurzem 2,05:1. Sázkaři jsou ale v kontextu prvního duelu opatrnější. Zatímco u Tipsportu věří 70 % postupu Slavie, u Fortuny jsou vklady rozloženy 45 % na 55 % ve prospěch polského týmu. Sešívaní jsou stále favoritem, ovšem podle názoru experta to s nimi nemusí být tak růžové. „Nebál bych se označit polský tým na postup. Před prvním utkáním byla očekávání postavena obráceně, ale Slavia v Polsku nepřesvědčila vůbec v ničem. Vzhledem k tomu, že Poláci ukázali vyspělý výkon a mají jednobrankový náskok, tak jim nic nebrání zalézt do obranné ulity a čekat na brejky," poukazuje Karel Brettschneider, bookmaker Chance. „Nejsem si jistý, že je Slavia v momentální kvalitě schopna zápas zvládnout. Nebude lehké si šance vypracovat a zároveň je také proměnit. Předpokládám, že Čenstochová se také minimálně jednou prosadí," avizuje. Postupové šance Slovácka ohodnotili bookmakeři minimálním kurzem 1,05:1. Celek ze švédského hlavního města se může probojovat do skupinové fáze v kurzu 9,78:1. Postup Slovácka očekává i většina sázkařů, úspěch AIK Stockholm přesto patrně díky vysokému kurzu zkouší asi 30 % anarchistů. „Slovácko na domácím hřišti předvedlo naprostou dominanci a hosté tak domů odjeli s třígólovým výpraskem. Parta kolem veterána Petržely názorně ukázala, že se ne vždy vyplácí pokusy plundrovat cizí území, s čímž mají Švédi bohaté historické zkušenosti. V odvetě ale čekám, že se Slovácko pořádně zapotí, výhra domácích (2,16:1) mi přijde reálná. Postup si ale hosté ohlídají," usmívá se Hanák. Hodně se také sází, že v utkání padne alespoň jedna (1,20) nebo dvě branky (1,33). „Mírným favoritem utkání je domácí AIK, ale pokud Slovácko vyloženě nepropadne, tak by mělo být hotovo. Věřím, že trenér Svědík své svěřence dobře připraví a žádný kolaps hrozit nebude. Pomoci by mohla i čerstvá zkušenost z Turecka. Ve Švédsku se nedá očekávat podobně bouřlivá atmosféra, také soupeř je o poznání slabší než Fenerbahce. O postupujícím není zcela jasno, ale náskok Slovácka je natolik komfortní, že by o něj nemělo přijít," tuší Brettschneider.