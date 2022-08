Prodávat, či neprodávat, hodnota hráčů, finálový sen. O co všechno Slavia hraje?

Peníze

Ačkoliv slávistický předseda Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci avizoval, že je vršovický klub v dobré ekonomické kondici a postup do základní skupiny Konferenční ligy není nutností, pokladník by příjem od UEFA jistě uvítal. Bonus za postup do skupiny třetí evropské soutěže činí 2,94 milionu eur (72,5 milionu korun), za každou výhru v ní klub inkasuje půl milionu eur (12,3 milionu korun), za remízu 166 tisíc eur (4 miliony korun), další prémie přinesou případné postupy.

V objemu peněz, který se v Edenu točí, nejde o horentní sumy. Na druhou stranu by příjem od UEFA z pohárů alespoň utlumil nutnost někoho prodávat.

Snad tady zítra bude hořet tráva a zvládneme to, věří Jindřich TrpišovskýVideo : Sport.cz, SK Slavia Praha

Vytížení kádru, transfery

Slavia pořád živí početně monstrózní kádr, její soupiska čítá osmadvacet hráčů do pole (bez Ubonga Ekpaie mířícího pryč z klubu) plus brankáře. Aby mělo ekonomický a sportovní smysl takovou armádu dál vydržovat, je zcela nezbytné do Konferenční ligy proniknout. V nabitých pohárových týdnech by pak alespoň nějaké vytížení měla dostat většina hráčů.

V případě neúspěchu by s velkou pravděpodobností přišla reakce, jen na českou ligu a tuzemský pohár by byl tým přefouknutý. Zřejmě by za takové konstelace někdo odešel, červenobílí by v takové situaci asi těžko odolávali nabídce Genku na Yiru Sora (má jít v přepočtu až o čtvrt miliardy korun), možná by přemýšleli i o prodeji někoho dalšího. Bez Konferenční ligy by se nabízelo, aby i někteří hráči, zejména mladší jako Daniel Fila či Marek Icha, odešli někam hostovat.

Zvládli by Sor nebo Provod po dlouhé době na marodce důležitý zápas? Jak jsou na tom?Video : Sport.cz, SK Slavia Praha

Hodnota hráčů

Tohle by nebyl aktuální problém. Každopádně Slavia může dobře prodávat hráče do ciziny zejména proto, že je ukazuje v Evropě. Tím o ně roste zájem a také jejich cena. Jen výkony v české lize moc zájemců ze zahraničí nepřilákají, lukrativní nabídku už vůbec ne. Z tohoto pohledu je postup do Konferenční ligy velmi důležitý. Navíc v evropských konfrontacích se hráči otrkají, zlepšují, získávají zkušenosti.

Ideální počet cizinců v kádrech českých klubů řešil pořad Přímák na Sport.cz s Martinem Vozábalem.Video : Sport.cz

Sportovní úspěch, renomé a finále doma

Slavia doputovala v uplynulých čtyřech sezonách dvakrát do čtvrtfinále Evropské ligy a jednou Konferenční ligy, jednou pronikla do základní skupiny Ligy mistrů. Parta trenéra Jindřicha Trpišovského prožívala krásné zápasy a pohádkové okamžiky, vybudovala si v Evropě renomé.

Pokud červenobílí přejdou přes Raków, budou se moct pokusit o další sportovní úspěch a budou moct dál vylepšovat své jméno po kontinentu. Navíc je tu jedna extra motivace a sen, finále Konferenční ligy se bude hrát na jaře ve Fortuna Areně, domovském stadionu sešívaných. Pokud ale vypadnou, naději na další působivé tažení v této sezoně nedostanou, pohádková vidina o finále doma se rozplyne a jejich pověst utrpí.

Koeficient

Sešívaní byli v posledních letech jednoznačně nejpilnějším přispěvatelem bodů do národního koeficientu, podle kterého se nasazuje do evropských pohárových soutěží (počítají se vždy výsledky za posledních pět let). Česko ztratilo strategicky důležitou patnáctou pozici, která zaručuje pět míst v pohárech, a vyslalo do Evropy v této sezoně čtyři mužstva. Nyní se objevuje velmi dobrá šance probojovat se zpátky na patnáctou (možná i lepší) příčku. Plzeň už nasbírala několik bodů na úspěšné cestě do Ligy mistrů, dobře nakročeno do Konferenční ligy má Slovácko.