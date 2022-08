Slovácko v Evropě? Zážitky, finance... a třeba některé věci vezmou profesionálněji, reaguje Zlámal

Příležitost zahrát si atraktivní zápasy, ale také zapracovat na nedostatcích. Slovácko po postupu do základní skupiny Konferenční ligy bude hrát proti Kolínu nad Rýnem, Nice či Partizanu Bělehrad a pro klub to jistě bude znamenat nové zkušenosti. „Přinese jim to zážitky, přinese jim to finance, přijede tam UEFA tým…“ vypočítává Ondřej Zlámal v pořadu Přímák na Sport.cz.

Svědíka mrzelo, že se Slováckem nehráli v Evropě, po roce přišlo poučení. Pasáž z PřímákuVideo : Sport.cz

Článek Celek z Uherského Hradiště ovšem podle bývalého mluvčího Slavie bude potřebovat zapracovat na některých nedostatcích mimo hřiště. „Třeba mluvčí Slovácka, Marek Jurák, ten chudák v jedné ruce drží kameru, na zádech má mikrofon a levou rukou fotí," naráží fotbalový reportér na personální nedostatky moravského klubu. Slovácko doma uhraje body. Hodnotíme los Konferenční ligy v pořadu PřímákVideo : Sport.cz „Takže třeba dojde i k tomu, že tam některé věci vezmou profesionálněji a ten UEFA tým tu soutěž tam uspořádá a pomůže to posunout," myslí si. Co jsme zaslechli o přestupu Vlkanovy do Plzně? Pasáž z pořadu PřímákVideo : Sport.cz Zlámal nicméně kvituje, že se do Konferenční ligy probojovalo právě Slovácko. „Všichni tam fotbalem žijí, ten region bude žít tou soutěží..." reaguje nadšeně, navíc oceňuje, že se kouč Martin Svědík dokázal vypořádat s odchody opor – Václava Jurečky a Lukáše Sadílka. Více najdete ve videu z pořadu Přímák.