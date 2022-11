Slovácko věří v Bělehradě v důstojnou rozlučku. Proti Partizanu nastoupí bez tří veteránů

„Chceme Partizan co nejvíc potrápit. Vynasnažíme se předvést co nejlepší výkon a proti kvalitnímu domácímu mužstvu uspět. Každý zápas v prestižní evropské soutěži pro nás znamená obrovskou zkušenost. Navíc hrajeme o finanční odměnu a český koeficient. Motivaci máme pořád velikou," tvrdí hradišťský kouč Martin Svědík, který doma nechal kromě zraněného Reinberka a vykartovaného Trávníka také veterány Petrželu, Kozáka či Kadlece.

Podle záložníka Vlastimila Daníčka to bude příležitost zejména pro mladší fotbalisty Slovácka. „Můžou se ukázat a chytit šanci za pačesy. Máme teď docela široký kádr, takže trenér sestavu protočí. I bez některých zkušených borců se popereme se silným Partizanem o body. Chceme se s Konferenční ligou rozloučit důstojně," přeje si.

Má za to, že hradišťským fotbalistům prospělo odložení víkendového utkání domácí nejvyšší soutěže na Spartě. „Směrem k zápasu v Bělehradě nám to určitě po fyzické stránce pomohlo. Jiná věc je, že kvůli tomu budeme mít pořádně nabitý závěr ligového podzimu," připomněl Daníček, že moravský celek budou poté čekat od této do další neděle duely s Pardubicemi, v Praze na Letné a v Mladé Boleslavi s Hradcem Králové.