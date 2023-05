Souček po postupu do finále v Edenu: Vracím se domů, bude nám přát celé Česko

Připustil, že semifinále pro něj bylo velmi náročné. "Celý zápas jsem byl strašně nervózní. Musím říct, že to bylo jedno z nejtěžších utkání mé kariéry. Bylo to semifinále a věděl jsem, že finále je u mě doma. Takže speciálně pro mě to bylo hodně těžké tím, že jsem to měl v hlavě. Musím poděkovat všem spoluhráčům za to, co předvedli, a fanouškům za podporu," prohlásil Souček.