Stále se štípe, jestli se mu finále v Edenu nezdá. Trénink penalt byl, přiznává hvězda West Hamu

„Je to velká věc. Nemohou tomu uvěřit, stále se ještě štípu, jestli se mi to nezdá. Před pár lety bych nevěřil, že se do finále dostaneme," hlásí 26letý Bowen s tím, že po loňském výpadku v semifinále Evropské ligy s Frankfurtem mají Kladiváři o motivaci postaráno.

Na velkou trofej čeká West Ham od sezony 1964/1965, kdy ovládl Pohár vítězů pohárů. Uplynulý ligový ročník se nepovedl, konečné čtrnácté místo je obaleno v celosezonních záchranářských bojích.

„Od chvíle, co jsem do klubu přišel, jsme jedna velká rodina. Zítra to bude vrchol naší několikaleté snahy, taková třešnička na dortu. I pro naše příznivce, kultura fanoušků je ve West Hamu výborná," pokračuje vzrůstem nevelký křídelník, jenž v aktuální sezoně Premier League zaznamenal šest gólů, přesně dvakrát méně než minulý rok.

It's Europa Conference League final week! 😍#UECLfinal pic.twitter.com/FTthyMCiJ7 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 5, 2023

I to dokumentuje, jaký výsledkový propad Londýňané zažili. „Trvalo by hodiny, kdybychom měli zanalyzovat, co všechno se v sezoně nepovedlo. Jsme udrženi, ale to nemůžeme oslavovat, ambice máme daleko výš. Máme lepší formu než na začátku sezony," hlásí odhodlaně.

Soupeřem West Hamu bude italská Fiorentina, osmý celek Serie A a finalista domácího poháru. Fialky rovněž čekají na velkou trofej desetiletí, navíc se hlavně v posledních měsících prezentují aktivním fotbalem.

„Kdyby byli špatní, nebyli by ve finále. Respektujeme je, ale tohle je jedinečný zápas a pokusíme se je zastavit. Samozřejmě sním o tom, že dám gól," netají Bowen a přiznává, že před utkáním došlo na speciální trénink penaltového rozstřelu. „Víme, že na pokutové kopy může dojít. Občas jich ale můžete natrénovat, kolik chcete, ale v zápase nakonec nedáte. Tlak během utkání se napodobit nedá," má jasno.

Tomáš Ujfaluši a jeho vzpomínka na finále Evropské ligy s Atlétikem Madrid. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Kapitánem Kladivářů je stále ještě 24letý středopolař Declan Rice. Je velmi pravděpodobné, že ve středu odehraje za klub poslední utkání a následně se přesune, zřejmě za dvě až tři miliardy korun, do některého z největších anglických velkoklubů.