Táta mu málem umřel na hřišti, do reprezentace za ním mladý Viking nespěchá

Stavanger (od našeho zpravodaje) - Žádný kliďas, naopak impulsivní typ. Fanoušci si přehrávají videa, jak dokáže před lavičkou u hřiště řádit. Když je v ráži, vůbec nepřipomíná muže, který se do života vrátil z druhého břehu. Opak je pravdou.

Stale Solbakken, aktuálně kouč norské reprezentace, už byl na sklonku hráčské kariéry klinicky mrtvý, srdce mu sedm minut nebilo. Kolaps způsobený vrozenou vadou zázračně přežil a stal se úspěšným trenérem. A má naději, že jednou do nejcennějšího dresu povolá i svého syna.

Fotbalisté jako Marc-Vivien Foe, Miklos Feher, Antonio Puerta či Gregory Mertens takové štěstí ve stejných případech neměli. On dokázal přežít.

Markusovi tehdy nebyl ještě ani rok... „Vezl jsem nejstarší dítě do školy a pak jel na trénink, všechno bylo normální. Ale při rozcvičení jsem dostal srdeční zástavu. Jednalo se o kognitivní poruchu srdeční činnosti, která může nastat při jisté psychické zátěži," vzpomíná táta.

„Když jsem se probral, cítil jsem se o trochu lépe. Ale pro ostatní lidi kolem mě to bylo hrozné. Nevěděli, co se stalo, co se mnou bude, jestli můj mozek bude fungovat jako dřív. Zážitek nebyl traumatizující jen pro mě, ale pro celý tým, rodinu a každého z klubu."