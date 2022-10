Třeba nám odklad zápasu zase přinese štěstí. Musíme mu ale jít naproti, má jasno Kadlec

Hradišťští fotbalisté již mají s odložením důležitého utkání zkušenosti. Letos na jaře kvůli průtrži mračen nastoupili k finále MOL Cupu až o dva týdny později oproti původně stanovenému termínu. Spartu slavně porazili a vybojovali cennou trofej. „Třeba to dopadne tak, že nám odložení přinese stejně jako v červnu štěstí. Musíme mu jít ovšem naproti. Bylo by skvělé, kdybychom i tentokrát odložený duel vyhráli," uvítal by Kadlec.