Trpišovský by při penaltách odešel a někde by se zavřel. Slavia se soustředí i na rohy

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský při penaltách svého mužstva trpí. Pravidelně před pokutovým kopem prchá do útrob stadionu, nedívá se a čeká na reakci publika. Nemá na to nervy. Představa, že by čtvrtfinále Konferenční ligy proti Feyenoordu Rotterdam po úvodní remíze 3:3 rozhodoval v Edenu penaltový rozstřel, ho děsí.

„Pevně doufám, že na to nedojde. Už jsem o tom mluvil v kabině, že pokud budou penalty, odejdu a někam se zavřu," nastínil hlavní stratég červenobílých, co by v takové situaci dělal.

„Kluci by mi na konci přišli říct, jak to dopadlo, stejně to nijak neovlivním. Lepší zažít jeden šok než třeba deset, nebo nedej Bože ještě víc. Pro diváky by to asi bylo super, ale já to zažít nechci. Nechci zažívat situace, kdy se hráč od půlky šourá k penaltovému puntíku a vy čekáte, v jakém rozpoložení zrovna bude," představil si Trpišovský nervák, který by mohl přijít.

Jak to vypadá s marodkou Slavie? Budou proti Feynoordu k dispozici Sor a Holeš?Video : Sport.cz

„Byl bych radši, aby se rozhodlo kdo s koho normálně ze hry," dodal. Červenobílí penalty ale samozřejmě trénují. Pravidelně, bez ohledu na tuhle možnost.

Ani soupeře penaltové drama neláká. „Doufáme, že budeme schopni rozhodnout v devadesáti minutách. Penaltový rozstřel by byl takovou nejméně zábavnou věcí, jak se prosadit. Ale možná budu po zápase mluvit jinak," podotkl kouč Feyenoordu Arne Slot.

Zápas půjde do prodloužení při jakékoliv remíze, góly na hřišti soupeře mají už stejnou hodnotu jako doma. „Takhle je to spravedlivější," nelitoval kouč sešívaných novinky, která platí od této sezony.

Je pro Slavii proti Feynoordu motivací vyrovnání klubového maxima z roku 1996?Video : Sport.cz

Slavia se soustředí také na další standardní situaci. Zlobí ji útočné rohové kopy. Nejenže z nich není úspěšná a moc gólů z nich nedává, dostává se i do problémů. V Rotterdamu první branku inkasovala právě po situaci, kdy kopala roh. I další velmi nebezpečné akce Feyenoordu přišly po rozích hostí.

„Je to pro nás velké téma, na jaře s tím máme problémy," přiznal Trpišovský. „Hodně jsme si to pouštěli na videu. Feyenoord to brání trošku atypicky, zónově s dvěma rychlými hráči na vrcholu a na odrazu. Doufáme, že si v tom pomůžeme a nedopřejeme Feyenoordu situaci, ve které je silný. Sinisterra s Nelsonem jsou extrémně nebezpeční, extrémně rychlí. Musíme se v tom zlepšit, i když gól na 3:3 jsme dali taky po rohu," shrnul trenér posledního českého zástupce v pohárech.