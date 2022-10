Trpišovský před Kluží: Absence? Nejsložitější za dobu, co jsem ve Slavii. Ale kádr na to byl stavěný

„Ani jednou se nesešli na hřišti pohromadě a teď není k dispozici ani jeden. Ale každý má své problémy, to nikoho nezajímá. Musíme to zvládat. O to více času vyžaduje připravit hráče, který další čas nehrál. Vyžaduje to více věcí, je tam více informací a videa," dodal.

„Upravujeme to hodně, ale je pravda, že potřebujeme mít ve venkovních zápasech jiný naturel a jinou mentalitu. Nějaké změny budou jak ohledně sestavy, které budou vynucené, tak s ohledem na soupeře, který je v některých věcech hodně silný. Ať už to jsou standardní situace nebo vzdušné souboje. Má nějaký styl hry a typologii útočníků. Bereme to v potaz, budeme se snažit připravit co nejlépe. Budeme chtít navázat na domácí zápas a na to co, nám fungovalo v ofenzivě. Musíme být efektivní v koncovce. Musíme se vyvarovat prohraných soubojů a laciné chyby, kterou jsme udělali u inkasovaného gólu," konstatoval šestačtyřicetiletý trenér.