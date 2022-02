Uděláme všechno, aby se Jindrovi nepřitížilo, vzpomněl si slávistický asistent Köstl v Istanbulu na Larnaku

Telefony žhaví permanentně. Po příletu do Istanbulu, v průběhu dopoledne, před tréninkem i po něm. A ve čtvrtek před úvodním duelem Konferenční ligy s Fenerbahce to bude totéž. „Přece jen jsme na Jindru zvyklí,“ přiznával slávistický asistent Jaroslav Köstl poté, co se i on rozloučil s představou, že by zdravotně indisponovaný trenér Trpišovský dorazil za výpravou Pražanů k Bosporu dodatečně a šéfovské role se zase ujal.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trpišovského asistent Jaroslav Köstl nedělá z povýšení do role hlavního trenéra žádnou vědu.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Nebude zbytí, Köstl povýší. „Už jsem to jednou zažil. A také na evropské scéně," připomněl éru, kterou si s Trpišovským prožili v libereckých službách. Na podzim v úvodním utkání 4. předkola Evropské ligy v Larnace vykázal francouzský sudí Ruddy Buquet Trpišovského na tribunu. Nešlo ovšem jen o deset minut na Kypru, ale i o domácí odvetu, protože i na ni se vztahoval trest, který nad trenérem vynesla disciplinární komise UEFA. „Tehdy to dobře dopadlo," vybavil si Köstl okamžitě výhru 1:0 v Larnace a poté 3:0 v domácí odvetě, díky níž si tehdy Severočeši zahráli základní skupinu. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský za mužstvem k Bosúporu nedorazil.Foto : Vlastimil Vacek, Právo „Snad tedy na to navážeme i v Istanbulu," nepřipouštěl před čtvrtečním utkáním, že by na něho změna rolí nějak doléhala. „Neřekl bych, že jde o komplikaci, spíš je to nezvyk," vypomohl Köstlovi nejzkušenější ze slávistických fotbalistů Stanislav Tecl. Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha Úvodní zápas 2. kola Konferenční ligy se hraje ve čtvrtek v 18.45, řídí ho Ital Mariani, přímý přenos vysílá ČT Sport, on line přenos můžete sledovat na www.sport.cz „To je to pravé slovo. Příprava na zápas, stejně jako veškerá rozhodnutí, jsou pokaždé věcí nás všech, proto se na naší práci Jindrova absence neprojeví. Zvlášť, když jsme s ním všechno probrali a ladili, a i po tréninku jsme mu po telefonu sdělovali naše dojmy," ujišťoval asistent povýšený do nové role, že ani pro něho, ani pro Slavii o komplikaci nejde. „Trenéři jsou a budou v kontaktu, takže se na všem domluví. A ve finále bude stejně záležet na hráčích, kteří budou na hřišti," je s Köstlem zajedno Tecl. „Důležité bude předvést týmový a patřičně agresivní výkon, který by měl na pro domácí Fenerbahce platit." Foto: Vlastimil Vacek, Právo Stanislav Tec by chtěl podobnou radost zažívat i v Istanbulu.Foto : Vlastimil Vacek, Právo „Samozřejmě že domácí jsou favoritem, ale uděláme vše proto, abychom uspěli a Jindrovi se doma nepřitížilo," ujišťoval i slávistický asistent zatím ještě dumající, jakým způsobem bude s Trpišovským ve spojení během zápasu. Před dvanácti lety to měli na Kypru i potom u Nisy samozřejmě mnohem snazší, než tomu bude ve čtvrtek na trase Praha - Istanbul. „V Larnace jsem se přesunul do sektoru vedle naší brány, takže mě slyšel gólman i stopeři. Bylo to ještě lepší, než kdybych zůstal na lavičce," prozradil tehdy Trpišovský. „O komunikaci během zápasu jsme se zatím nebavili," naznačil Köstl, že i tentokrát způsob k domluvě najdou. Konferenční liga Komplikace pro Slavii! Trpišovský za týmem do Turecka nedorazí, proti Fenerbahce bude chybět

