Komplikace pro Slavii! Trpišovský za týmem do Turecka nedorazí, proti Fenerbahce bude chybět

Trpišovský v úterý neodletěl s týmem do Istanbulu kvůli zdravotním problémům, které klub blíže nespecifikoval. Pražané uvedli, že pokud se trenérův stav zlepší, mohl by za mužstvem dorazit později, což se však nestane.

Trpišovského už kdysi úspěšně zastoupil ještě během společného angažmá v Liberci, odkud oba do Slavie zamířili. Hlavní kouč Slovanu v létě 2016 v odvetě 4. předkola Evropské ligy s Larnakou scházel kvůli trestu za vykázání na tribunu v úvodním venkovním duelu na Kypru. Severočeši tehdy doma pod vedením Köstla zvítězili jasně 3:0 a postoupili do skupiny.

"Změnu své role zatím nijak nevnímám, přípravy probíhají stejně. Je to týmový proces. Možná to bude jiné během utkání. Naposledy, když se to stalo, jsme hráli s Larnakou a zvítězili. Věřím, že to bude zítra stejné," uvedl Köstl.