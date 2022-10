Uhrin věří Slavii, ale varuje: Kluž se zvedá. Co rumunský tým trápí?

V klubu sám skončil a pak se zase vrátil. Hraje pořád v systému 4-3-3, ale bylo mu vyčítáno, že hraje až moc defenzivně. Co jsem viděl, nevoli proti němu vyjádřili i fanoušci. Spekulovalo se, že ho nahradí Contra, který trénoval nároďák a naposledy byl v Arábii, ale Petrescu to ustál. Tým se nastartoval, v lize se zvedl, poskočil už na čtvrté místo v tabulce. Měl i nějaký problém s majitelem (Vargou), který dostal před několika týdny infarkt. Jak to celé bylo, je těžké posoudit, protože se kolem toho vyrojila spousta spekulací.

To nedokážu posoudit, každopádně už je v pořádku. Kluž má dluhy. Mysleli si, že to vyřeší penězi z evropských pohárů, ale nezvládli předkolo Ligy mistrů a jsou v Konferenční lize, kde těch peněz není tolik. Rozhodně chtějí postoupit ze základní skupiny dál.

Zasahuje majitel Nelutu Varga Petreskovi do práce, jako to například dělá Gigi Becali v FCSB?

V Kluži je to odlišné. Tady má trenér veškeré pravomoci od majitele. Becali je jiný, rád zasahuje do sestavy, do střídání. Tady to neexistuje. Danovi do toho nikdo nepovídá. Podle mě je nejlepším trenérem v Rumunsku, má velké slovo, řídí si nákupy.