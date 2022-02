A po devatenácti minutách už skutečně zhmotněná byla. Zásluhou Schranze, ale i s vydatným přispěním Kačaraby, který se vysunul až do šestnáctky Fenerbahce, zablokoval bránící soupeřovy beky a otevřel tak slovenskému legionáři prostor, aby pálil.

A Schranz se trefil, takže Slavia měla rázem k dobru dva góly a bránu do další fáze Konferenční ligy otevřenou dokořán. Už předtím ji mohl rozkopnout Oscar poté, co Schranz dostihl už téměř ztracený balon a naservíroval mu ho do palebné pozice. Gólman Bayindir první velkou šanci domácích ještě zlikvidoval, při dvou dalších se už ale za balonem jen ohlížel.