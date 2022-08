Velké vykolejení, nepamatuje Petržela podobné komplikace s odletem. Gratuluje Plzni k Lize mistrů

Něco podobného ještě ve své bohaté kariéře nezažil. Fotbalisté Slovácka strávili místo plánovaného dopoledního odletu k odvetě play off Konferenční ligy z Brna do Stockholmu celou středu až do večera v moravské metropoli. Kvůli poruše letadla odcestovali až po jednadvacáté hodině. Zkušený záložník hradišťského týmu Milan Petržela, jehož mužstvo zvítězilo v prvním zápase na svém hřišti hladce 3:0, to považuje za značnou nepříjemnost.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Milan Petržela podobné trable jako před cestou do Stockholmu nepamatuje.Foto : Dalibor Glück, ČTK

Článek „Je to velké vykolejení z naplánovaného programu. Fotbal hraju už dlouho, ale na nic podobného si nepamatuju. Poslední dobou není nějak na leteckou dopravu spolehnutí," řekl novinářům Petržela. „Jsme ale profíci, mnozí z nás už toho mají hodně za sebou. Musíme se s tím poprat. Snažíme se udržovat ve stoprocentní koncentraci, na důležité utkání musíme být v hlavách dobře nastaveni," tvrdí. Je si jistý, že navzdory luxusnímu náskoku Hradišťští AIK Stockholm nepodcení. „Nic takového rozhodně nedopustíme. To bychom taky mohli rychle dostat přes držku," má jasno. Máme za sebou předzápasový trénink v Brně a už míříme směr Stockholm ✈️🤩 “Nějaká komplikace to je, ale do zápasu pořád zbývá hodně času,” komentuje zpoždění letu Michal Kadlec.#zaslovacko #uecl pic.twitter.com/SAFsPUcmFY — 1.FC Sʟᴏᴠᴀ́ᴄᴋᴏ (@1_FCS) August 24, 2022 Petržela ví, že švédský celek vyrukuje proti Slovácku s novým koučem Henokem Goitonem. „O víkendu jim změna pomohla, vyhráli ve švédské lize v Norrköpingu 4:2. Je možné, že vítězství hráče AIK nakoplo. Určitě se budou chtít předvést v co nejlepším světle, rozhodně ještě nic nevzdali. My ale uděláme všechno pro to, abychom si na hřišti už žádnou další komplikaci nepřivodili," předsevzal si. Evropská liga Slovácko nestihlo předzápasový trénink. Komplikace, ale nic nestandardního, tvrdí Kadlec Může se nechat inspirovat svými bývalými plzeňskými parťáky, kteří si v úterý slavně vybojovali postup do skupinové fáze prestižní Ligy mistrů. „Fandil jsem klukům z Viktorky u televize. Byla to nádhera. Moc všem gratuluju," vzkázal Petržela na dálku. Přeje svému někdejšímu klubu při čtvrtečním losu do skupiny jen samé zvučné soupeře. „Ať si to všichni v Plzni užijí," usmívá se. Moderátor televizního studia Libor Bouček ho v poločase střetnutí s Karabachem požádal za stavu 0:1 esemeskou o tip na konečný výsledek. „Napsal jsem mu, že Plzeň vyhraje 2:1 a že se trefí Kliment a Pilař," prozradil Petržela. Uhodl nejen konečný výsledek, ale i autora vítězné trefy, jímž se stal jeho nedávný spoluhráč ze Slovácka. „Honzovi Klimentovi jsem věřil. Na začátku sezony mu to lepí, dává dost gólů," zaznamenal. Zatím můj nejdůležitější gól, má jasno Jan Kopic. Soupeře ochromilVideo : Sport.cz Současný tým Plzně přirovnal ke Slovácku. „Taky nemá žádné velké individuality, ale všichni táhnou za jeden provaz a společně jdou cílevědomě za vytčeným cílem," vypozoroval Petržela. Evropské ligy Fotbal v TV: Kde sledovat zápasy Slavie a Slovácka