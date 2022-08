Slovácko nestihlo předzápasový trénink. Komplikace, ale nic nestandardního, tvrdí Kadlec

„Odložený odlet není pochopitelně nic příjemného. Je to pro nás určitá komplikace," připustil v nahrávce pro média hradišťský kapitán Michal Kadlec. „Hraje se ale až ve čtvrtek večer v sedm hodin, a tak do výkopu ještě zbývá dost času. To, že jsme nestihli předzápasový trénink v dějišti utkání, není zase nic tak nestandardního. Musíme to vzít tak, jak to je. Kupříkladu fotbalisté Fenerbahce Istanbul zvolili nedávno podobný model před kvalifikačním duelem Evropské ligy u nás," připomněl.

Místo ve Švédsku si hráči moravského mužstva zatrénovali ve středečním odpoledni v Brně. „Snědli jsme lehký oběd i večeři. A snad už brzy odletíme do Stockholmu. Když to zvládneme do pozdního večera, bude nás ve čtvrtek čekat klasický zápasový den," přemítá Kadlec.

Zkušený stoper si už na nádherném stadionu v minulosti zahrál za národní tým. „Tamní prostředí znám. Uvidíme, jak to bude vypadat v utkání. Máme k dobru tříbrankový náskok, avšak nechceme spoléhat jen na nějakého zanďoura. Uděláme všechno pro to, abychom ve Švédsku stvrdili kýžený postup," předsevzal si.