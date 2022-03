Žádná vnuknutí po ranním probuzení. Trpišovský netají, že k překvapivým tahům jsou potřeba i dobré karty

Univerzál Holeš operující ve středově řadě přesunutý na Trpišovského šachovnici do role stopera, s níž se vyrovná znamenitě. A jindy zase obdobný tah s Masopustem, který sice nikdy před tím ve stoperské dvojici nenastoupil, ale v konfrontaci s berlínským Unionem si počíná, jako by hrál stopera odjakživa. V dalším díle Konferenční ligy s tureckým Fenerbahce ofenzivně laděný Schranz přeškolený na krajního obránce, protože jiné zbytí Slavia neměla. A zase to klaplo.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Alexander Bah (vlevo) a Nicolae Stanciu oslavují gól.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Stejně jako třeba v nedělním derby pražských „S" nasazení Hovorky po třináctiměsíční absenci způsobené zraněním a zároveň i rošáda v bráně, kterou místo Mandouse hájil Kolář. A co přijde teď v prvním osmifinále proti Linci, když slávistický kouč avizuje, že v záloze nastoupí jeden z jeho svěřenců, jemuž ještě nikdy předtím podobnou roli nesvěřil a on na tomto místě tudíž nehrál? S jakým nápadem přijde Trpišovský tentokrát? Čím míní rakouského protivníka překvapit? Jaké vnuknutí dostal? „Není to o vnuknutí. Nápadů je spousta, konzultujeme je ovšem nejen v realizačním týmu, ale i s hráči, protože oni musí přenést nápady a záměry na hřiště," odmítá Trpišovský představu, že by se ráno probudil a osvítil ho duch svatý. Anebo fotbalový a on měl hned jasno, jak se vyrovnat s absencí zraněných či vykartovaných hráčů či těch, jejichž jména třeba na soupisce pro evropské poháry nefigurují. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský a Yira Sor během utkání s Fenerbahce.Foto : Vlastimil Vacek, Právo V případě duelu s Lincem jde o distancovaného Kačarabu a Oscara a pochopitelně i o Hovorku či Juráska, kteří se na seznam slávistických fotbalistů pro Konferenční ligu prostě nevešli. „Podobné tahy se dělají obzvlášť dobře, když máte v rukou skvělé karty. Jako když se rozhodujete třeba mezi Mandousem a Kolářem, protože oba jsou ve výborné formě. Následně můžete brát v potaz další aspekty - rozpoložení, sebevědomí, rozestavení soupeře, záměr, s nímž chcete do zápasu jít. Pokud ale takové karty nemáte, moc toho nesvedete," nechává Trpišovský do svých úvah. Slavia - LASK Linec první osmifinále Konferenční ligy dnes v 18.45 v Praze Edenu. Rozhodčí: Treimanis (Lotyšsko), přímý přenos vysílá ČT sport, on line reportáž mlžete sledovat mna www.sport.cz Před prvním osmifinále Konferenční ligy s Lincem jsou zřejmé - hrát hodně ofenzivně, vstřelit gól a přidat další, vytvořit si dobrou výchozí pro odvetu za týden na hřišti soupeře. Avizovaný tah s hráčem, který ve středové řadě nikdy nehrál, by tomu měl napomoci. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Lukáš Masopust ze Slavie Praha během utkání s Baníkem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Takže se zkuste vcítit do Trpišovského myšlení a zahrajte si na fotbalového prognostika. Jako nápověda může posloužit trenérova věta: „Máme na toto místo dva kandidáty. A ani jeden tuto roli ještě nikdy nedostal." Svěří slávistický trenér tuto roli Masopustovi, který je už zvyklý na roli univerzála schopného zaskočit tam, kde je zapotřebí? Ochotný plnit defenzivní úkoly, stejně jako ofenzivní? Nebo snad přesune do zálohy Baha, jenž by na rakouského soupeře mohl platit rychlostí, důrazem, přímočarostí, tahem na bránu? Schopnost připravovat spoluhráčům střelecké příležitosti, ale zároveň je i zakončovat by mohla pro dánského legionáře rovněž mluvit. Konferenční liga Kdo se bude hodit víc na Linec? Slavia řeší rébus v bráně. Tipuji Mandouse, říká bývalý gólman Anebo Trpišovský vyrukuje s vnuknutím, které by běžně smýšlejícího prognostika neosvítilo? „Ve čtvrtek po rozcvičení a videu uvidíme. Záleží i na tom, koho budeme mít k dispozici," nechává si kouč českého mistra odpověď na nanesenou otázku pro sebe. Konferenční liga I před Lincem se Trpišovský trochu orosil. Z dotazu, kam až chce se Slavií letos dojít

