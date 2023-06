Zvěř! West Ham slíbil potrestání fanoušků, kteří v Edenu házeli kelímky

"Takovéhle jednání do fotbalu nepatří a v žádném případě nereprezentuje hodnoty našeho klubu a drtivé většiny našich příznivců, kteří se tento týden v Praze chovali vzorně, stejně jako celé naše poslední dvě sezony v evropských pohárech," uvedl klub v prohlášení, které citovala agentura Reuters.

Chování fanoušků West Hamu ostře odsoudil šéf Fiorentiny Commisso. "Mluvil jsem s šéfem Premier League a řekl jsem mu, že jsou to všechno zvířata vzhledem k tomu, jak se chovali k našim fotbalistům. (Útočník Luka) Jovič má zlomený nos, potom Biraghi. Nebylo to fér," citovala italská média amerického miliardáře italského původu.

Fanoušci West Hamu slavili v centru Prahy dlouho do nociVideo : Pavel Jaňurek, Sport.cz

Zatímco Biraghiho zranili vhozeným předmětem fanoušci, Jovič dostal pár sekund před koncem prvního poločasu úder do nosu od protihráče. Srbský útočník za bezbrankového stavu doklepl míč hlavou do sítě, gól ale kvůli jeho ofsajdovému postavení neplatil. Do druhého dějství kvůli zranění už nenastoupil.