Češi berou poháry útokem! Pomýšlet mohou i na přímý postup do Ligy mistrů

Hraje se o hodně, o nasazení do sezony 2025/26. Pro příští ročník 2024/25 už má Česká republika jistotu návratu k pěti zástupcům v pohárech. Jen čtyři týmy v soutěžích UEFA měla vedle této sezony i v minulé.

Češi si tak zapsali do žebříčku 1,5 bodu. A protože konkurentům se příliš nedařilo, snížili ztrátu na elitní patnáctku o 1,250 bodu. Vedle patnáctého Norska mají v dosahu i čtrnácté Dánsko a třinácté Srbsko, na které jim chybí už jen necelý bod. V tomto týdnu předstihli Izrael a Ukrajinu. Výhodou je navíc trojice klubů ve hře.

Pokud české kluby v dalším průběhu ročníku nepotká v pohárech kolaps, na elitní patnáctku by i podle specializovaných serverů měly bez větších potíží dosáhnout. Více než padesátiprocentní šanci jim výpočty dávají dokonce na umístění do 12. příčky, což by znamenalo pro čtvrtý tým účast v Evropské místo Konferenční ligy.