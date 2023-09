GLOSA: Liga mistrů ještě pořád není pro Spartu, směr má ale nadějný

Zásadní ukazatel se po nabitém pohárovém létě nemění. Fotbalová Sparta se ani po osmnácti letech nevrátila do Ligy mistrů, což je její primární cíl. Jeho splnění však není až takovou utopií, jak se jevilo v letech předešlých. Čtvrteční odveta s Dinamem Záhřeb napověděla, že trenér Brian Priske nasměroval tým na správnou cestu. Vítězství 4:1 a postup do Evropské ligy má svou cenu. Sparta se teď může těšit na další parádní zápasy, které by jí měly posílit pro další pokusy o účast v milionářské soutěži.

Foto: Sport.cz s využitím Vlastimil Vacek/Borgis Fotbalisté Sparty před zápasem s Dinamem Záhřeb

Favoritem už jen při srovnání klubového koeficientu rozhodně nebyli. Zatímco Evropou ošlehané Dinamo má koeficient 55,000, druhý nejvyšší z celého osazenstva Konferenční ligy, Sparta vinou posledních sezon klesla až na kótu 14,000. Paradoxně tak narazila na těžšího soupeře, než se kterým by hrála o Ligu mistrů v případě postupu přes FC Kodaň. Polská Čenstochová má koeficient jen 5,000. Konstelace navíc nebyla příznivá. Vyřazení s Kodaní mužstvem otřáslo. Ztratilo pak i v Teplicích a ve druhém poločase v Záhřebu dospělo k zasloužené porážce 1:3. Kabinou se navíc prohnal nakažlivý vir, nemocný byl třeba útočník Kuchta a tento týden i trenér Priske. Opravný evropský pokus nicméně Spartě vyšel. Po dlouhých 51 letech dokázala v pohárech vyřadit soupeře po dvoubrankové prohře z venku. Naposledy se jí to podařilo v listopadu 1972, když prohrála na půdě Ferencvárose Budapešť 0:2, ale pak ho doma porazila také 4:1. Ačkoliv se Brian Priske vrátil k mužstvu až den před zápasem, nachystal se svým realizačním týmem několik tahů, jimiž se o postup výrazně zasadil. Kuchtu posunul na křídlo vedle Olatunjiho, který měl jako útočník také netradiční úkol bránit záložníka Mišiče a znemožňovat mu rozehrávku. Naopak stoper Panák dostal volnost pro ofenzivu. Efekt se dostavil. Kuchta po návratu do základní sestavy odvedl kus práce, Olatunji se postaral o vítězný postupový gól. Panák byl s brankou a asistencí mužem zápasu. Vyšla i střídání. Zelený s Birmančevičem připravili třetí, Pešek nahrál na čtvrtý gól. Sparta se zlepšila ve vybírání posil, příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz Sparťané moc dobře vědí, že bez Ligy mistrů je všechno ostatní jen slabou náhražkou. Ale potřebnou, aby se do vysněné soutěže jednou přece jen dostali. Rivalská Slavia těží z konzistentní práce trenéra Trpišovského, který přišel do Edenu v prosinci 2017. Priske se ujal Sparty teprve před rokem, hned ji však stihl dovést k prvnímu titulu po devíti letech. Vyhrát s ní na evropské scéně dokázal v předkolech až na šestý pokus, ale přece. Cesta je pro ni nadějná, hlavní meta se zatím ovšem i nad Priskem tyčí nesplněna.