Kde nastoupí Slavia? Obří areál i místo, kde se kvůli obavám z války přes rok nehrálo

Tiraspol (od našeho zpravodaje) - „Výkonný výbor UEFA 23. června 2022 rozhodl, že zápasy soutěží UEFA se až do odvolání nemohou konat v moldavském Podněstří, a to z důvodu obav o bezpečnostní situaci v regionu.“ Ano, tento verdikt padl pár měsíců po začátku ruské invaze na Ukrajině.

Na mezinárodním politickém poli panovaly, a vlastně stále v určité míře panují, obavy, že Podněstří ovládané proruskými separatisty se stane přímou součástí už více než rok a půl trvajícího vojenského konfliktu. UEFA tak dala na rady odborníků a evropské zápasy Šeriffu přesunula ze samozvané a mezinárodně neuznávané Podněsterské republiky do Kišiněva, přibližně hodinu jízdy vzdáleného hlavního města Moldavska.

Opatření trvalo přes rok, do 4. července 2024. „Po přehodnocení současné situace, zejména na základě závěrů, k nimž důsledně dospěly agentury specializující se na mezinárodní politické a strategické analýzy, jejichž zprávy vedení UEFA konzultovalo, a na základě bezpečnostních záruk Výkonný výbor UEFA na zasedání 28. června potvrdil, že zápasy se na území Podněstří mohou s okamžitou platností opět hrát.“

A tak se do Tiraspolu už vypravil třeba AS Řím a teď také pražská Slavia, která bude chtít ve čtvrtek večer ukořistit tři body a zase se o krok přiblížit prvnímu místo ve skupině Evropské ligy.

Požene ji k tomu přibližně stovka fanoušků z Česka, která zřejmě bude tvořit nebývale velkou část celkové kapacity. Podle posledních informací by na utkání měly dorazit maximálně dvě tisícovky lidí. Takový počet se na tribunách hlavní arény s kapacitou kolem 13 tisíc diváků ztratí. Jinak jde ale o stadion útulný, nový. Byl otevřen v červenci 2002, o devět let později prošel rekonstrukcí. Smí se na něm hrát evropské poháry kromě Ligy mistrů. „Škoda, před vyprodaným hledištěm je to vždy lepší. Jádro týmu však zažilo covidové sezony, s Leicesterem či Arsenalem jsme před prázdnými tribunami odehráli skvělé zápasy,“ posteskl si na tiskové konferenci asistent Slavie Jaroslav Köstl.