"Tohle byl večer, na jaký se nezapomíná. Neuvěřitelný. Co tohle mužstvo dnes opět předvedlo... Týmu jsem řekl: 'Nevím, jestli jste ti nejlepší hráči, a nevím, jestli my jsme ti nejlepší trenéři. Ale jako parta jsme výjimeční'," řekl trenér Eintrachtu Oliver Glasner.

Hosté snížili až v 71. minutě. Autor gólu z prvního utkání Angeliňo nacentroval do šestnáctky a Nkunku zakončil tvrdou střelou. Hned za deset minutě ale skotskému mužstvu vrátil náskok Lundstram po závaru v šestnáctce. Rangers, kteří na podzim ve skupině hráli i s pražskou Spartou, postoupili do finále evropské soutěže po 14 letech.

"Neuvěřitelné. Finále evropského poháru je to, o čem člověk sní," radoval se James Tavernier v televizním rozhovoru s BT Sport. "Půjdeme do něj sebevědomí. Frankfurt tam taky není náhodou, ale je to jeden zápas a my tam jsme od toho, abychom ho vyhráli."