Kouč soupeře se klaní Spartě: Neuvěřitelné. Hráli jsme proti basketbalistům

„Hráli jsme proti basketbalistům, určitě máme nejmenší tým ve skupině,“ hledal důvod, proč Limassol dostal všechny tři branky po standardních situacích.

Nevymlouval se, spíše to konstatoval jako fakt, který hrál ve prospěch domácího celku. „Nikdy jsem neviděl tým s tak vysokými hráči, je to neuvěřitelné. Vůbec nevím, jak si s tím poradit. Vyhnout se úplně standardkám? To se snadno řekne, ale je to jediná šance,“ uvedl pětatřicetiletý trenér.

Sparta byla opravdu po rozích, centrech nebo dlouhých autech nebezpečná. Není divu, vždyť na trávníku pobíhali skvělí hlavičkáři jako Ladislav Krejčí, Martin Vitík, Asger Sörensen, Jaroslav Zelený, Kaan Kairinen, Vivtor Olatunji či Jan Kuchta.

Pro Láďu Krejčího to byl zvláštní zápas. Jeho chybu beru i na sebe, reaguje Brian PriskeVideo : Sport.cz

Pro Aris Limassol šlo o historicky první zápas ve skupinové fázi evropského poháru. Kyperský celek sice odjíždí bez bodu, ale s vidinou, že doma Spartu určitě může potrápit.

„Kvůli výsledku jsem naštvaný, ale na výkon jsem hrdý. Vedli jsme si skvěle proti naprosto špičkovému týmu. Byli jsme stateční, nehráli jsme z hluboké obrany. Před hráči smekám klobouk. Neexistuje, že by nás porážka položila. Jsme na správné cestě, teď se vrátíme do reality,“ prohlásil Špilevskij.

„Ano, nesnáším prohrávat, ale to je život, to je fotbal. Všichni se učíme a ještě hodně budeme. Pro nás skvěla zkušenost do dalších utkání. Když na této úrovní uděláte chybu, soupeř jako Sparta vás potrestá. Ale vůbec jsme neodehráli špatný duel,“ zopakoval.

Pohled do statistik hovoří jasně. Sparta měla častěji míč na kopačkách, vyslala více střel (20:6) i pokusů přímo na bránu (9:3). Zahrávala více rohových kopů (11:4) a podnikla větší množství nebezpečných protiútoků (50:26).