Priske: Nechci tým, co bude odkopávat. Krejčího chybu beru i na sebe

Ještě bych přidal i zápasy s Dinamem Záhřeb. Víme, že standardní situace jsou rozhodující. V minulé sezoně jsme v nich byli silní, mluvím i o bránění. Čísla však nelžou. Věnujeme se tomu každý den, často je to o osobní zodpovědnosti. Před penaltou nebyl jeden hráč v určité pozici. Je to chyba individuální, ale také týmová.

Pro něj velmi těžký a zvláštní duel v mnoha ohledech. Při penaltě chtěl odkopnout míč, fotbal takové situace nabízí. U druhé branky jsme nespokojeni, bylo to už ke konci utkáni. Beru to tak trochu i na sebe.

Pouštíme se do riskantních situací. Nechci mít tým, který bude za každou cenu odkopávat. Pak jde o to, aby hráči zvolili správnou poziční hru, dokázali spolupracovat a využít jeden druhého. Vždy jde o to, jak situaci vyhodnotí, zda risk není příliš velký. Láďa to vyhodnotil špatně, neměl štěstí, možná i Jaroslav Zelený mohl být jinak postavený. Pár minut před koncem jsme si zápas zkomplikovali, ale je to moje filozofie, která většinou vychází.