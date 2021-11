Posprejovaný autobus, dělbuchy u hotelu. Spartu děsí memento Lyon

„V Praze žádný problém mezi Spartou a Rangers nebyl. Takže nevidím důvod, proč by měl být tady," prohlásil na tiskové konferenci v Glasgow kouč Sparty Pavel Vrba.

„Většina populace ve Skotsku je kultivovaná, jde o vyspělou zemi. Nemělo by se nic stát. Vzpomínám si, když jsme hráli s Hearts zápas s rivalem Hibernian, taky tam byly nějaké provokace. A mimo stadion jsem zažil maximálně nějaké volání z taxíku. Nikdo si víc nedovolil. Asi bych ale taky nedoporučoval chodit z hotelu, byť to nevidím až tak žhavě," říká bývalý brankář Hearts Zdeněk Zlámal.

Jenže sparťané jsou právem obezřetní. Memento zářijových událostí u hotelu, v němž byl ubytovaný Lyon, je silné. Neřeknou to nahlas. Ale když dosedli na ranvej letiště v Glasgow, většina si nesjpíš přála, aby bylo už kolem čtvrteční půlnoci a pilot dal plnou forsáž.

Nepřátelství by však mohl otupit odchod kouče Stevena Gerrarda do Aston Villy. „Nevím, jak se k tomu nový trenér postaví. Tím, že tam Gerrard už není, mimofotbalové věci se asi budou řešit méně. A zápas bude výhradně o fotbale. To ostatní už všechny otravuje, myslím. Každý se těší na pěkný zápas. Doufám, že o ničem jiném nebude," přeje si Černý. „Odchod Gerrarda nevraživost sníží. Jeho výroky byly hodně nešťastné, teď se situace uklidní," doplňuje Zlámal.