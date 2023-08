Hromada sháněl doma čtyřicet lístků, Trpišovský je trochu pod tlakem

Ačkoliv v nové sezoně neodehrál ještě ani minutu, sálá ze záložníka fotbalové Slavie Jakuba Hromady před odvetou třetího předkola Evropské ligy proti Dnipru-1, v níž budou sešívaní hájit náskok 3:0, velké natěšení. Vrátil se do města, kde se narodil, do míst, kde vyrůstal. Sedmadvacetiletý Slovák je v Košicích doma. „Jsem šťastný, že tu jsem. Je to poprvé s fotbalem. Vždycky se sem strašně rád vracím, do budoucna plánujeme s manželkou v Košicích žít,“ prohlásil Hromada v útrobách rozestavěné arény.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jakub Hromada ze Slavie Praha během utkání s Jabloncem.

Článek Košice (od našeho zpravodaje) - Když v úterý večer vystupoval z letadla, slastně se nadechl. „Vítejte v ráji," prohodil Hromada ke svým spoluhráčům. Ve středu přes den je Košicemi trochu provedl. Návrat domů si užíval. „Žil tím už od soustředění v Rakousku, kdy ještě nebylo jasné, zda tu budeme hrát, a jen jsme věděli, že nastoupíme proti Dnipru nebo Panathinaikosu. On pořád říkal, že jedeme do Košic," přiblížil slávistický trenér Jindřích Trpišovský. Košický rodák obstaral na čtvrteční utkání pro známé a rodinné příslušníky čtyřicet lístků. „Přemýšlel jsem, jestli je platil," smál se kouč, který se Hromadovým nadšením dostal pod tlak. „Příslib od trenéra, že bude hrát, nikdy nikdo nemá. Ale byl bych moc rád, kdybych se na trávník dostal," vyřkl slovenský hráč před novináři i vedle sedícím Trpišovským. „Budeme se snažit, pokud to jen bude trochu možné, aby si tu zahrál," dal mu pak naději hlavní stratég červenobílých. Pro někoho výjezdová rutina, pro jiné návrat domů 🇸🇰 🔙 Letem světem na Slovensko 👇 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 16, 2023 Hromada zde hrál v žákovských a na začátku dorosteneckých let, pak se vydal do Michalovců a následně do Itálie. „Ale nehrál jsem v MFK, ovšem v jiném menším klubu KAC, který hrál žákovskou ligu. Už si ani nepamatuji, kdy jsem tu hrál naposledy. Je pravda, že si tu teď v letní pauze s kamarády zahraju. Je to příjemné zpestření v rámci náročné přípravy," podoktl důrazný středopolař. Evropská liga Slavia se musí v odvetě proti Dnipru-1 obejít bez Lingra i Wallema Kvituje i fotbalový boom, který jeho rodným městem hýbe. Košice mají po osmi letech klub v lize, staví moderní a pěknou arénu. „Jsem strašně šťastný, že Košice mají takový krásný stadion a bude ještě hezčí, až bude úplně hotový. Jsem rád i za to, že Košice postoupily do ligy," radoval se Hromada. Horší je to s jeho aktuálním postavením v Trpišovského partě, v nabitém středu zálohy se přes Oscara, Christose Zafeirise nebo Petra Ševčíka na hřiště ještě nedostal. „Jsem v situaci, ve které jsem se ve Slavii ocitl už několikrát. Je nás hodně, každý post je zdvojený. Člověk musí čekat na šanci a já věřím, že ta moje brzy přijde. Na tréninku makám, věřím si. Každý by chtěl hrát, ale na prvním místě je úspěch týmu. Každopádně věřím, že se do sestavy probojuji jako v minulé sezoně," poznamenal. 📣 @janekrubes @HonzaMikulka Čau, my jsme Kluci ze Slavie a hlásíme, že Košice jsou pokryté! 🗺️ Tipy od místního rodáka Kuby Hromady už zítra na #SlaviaTV 🎥 pic.twitter.com/OU0IDyGkgj — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 16, 2023 Ulevilo se mu, že konečně může do pohárového zápasu. Před dvěma lety dostal od UEFA trest na tři zápasy za vyloučení a konflikt s rozhodčím v zápase proti Legii Varšava. Proto nebýval zapisován na soupisku pro evropské poháry, dvě třetiny trestu si odpykal před rokem proti gibraltarskému trpaslíkovi St Joseph's. Poslední část minulý týden. „Jsem šťastný, že už to mám za sebou, vždyť jsem hrál v pohárech naposledy před dvěma lety," oddechl si Hromada.