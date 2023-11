Řím jako rehabilitace! Ať se vrátí emoce a touha, káže Trpišovský slávistům

Řekl si své a hráče rozhodně nešetřil. Nedělní výbuch s Plzní byl po všech stránkách citelný.

„Něco jsme si řekli hned v neděli v kabině. Pak ještě v úterý, myslím, že hodně důrazně,“ naznačuje kouč, jak moc rozčarovaný byl.

„Absolutně mi u našeho týmu chyběly emoce, zarputilost, touha zvrátit výsledek. Jistě, Plzeň hrála výborně, ale z naší strany tam nebylo to, na co jsme doma zvyklí. Možná poprvé za šest let, co tady jsme,“ nebojí se říct Jindřich Trpišovský.

Na mentální stránku apeluje nejvíc. „Vyříkali jsme si to. Chceme se poučit a neopakovat to. Musíme se víc rvát za Slavii, za dres, hráči to tak cítí. Nelze se vymlouvat, že někteří emoční hráči nám odešli. Musíme je nahradit,“ zdůrazňuje kouč.

Hráči mu musejí dát za pravdu. „Pokud jde o zápas s Plzní, je to pravda. Sami jsme cítili, že náš výkon šel dolů, přestože jsme utkání dobře rozehráli. To už se nám nemůže stávat. Bojujeme na třech frontách, na každé chceme být úspěšní,“ přizvukuje Michal Tomič.

Sešívaní zatím ve skupině jistě drží druhou postupovou příčku za AS Řím. Komfortní pozice v tabulce jim tedy dává možnost více se zaměřit také na kvalitu hry.

„Hlavně se chceme rehabilitovat za neděli, cítíme, že výkon po emoční a bojovné stránce nebyl dobrý. Zůstali jsme hodně dlužní sami sobě i lidem. Čekám teď velký zápas proti velkému týmu. Vždy jde o to, co vám dovolí soupeř. Ano, chceme předvést to nejlepší, co v nás je. Aby se na náš fotbal taky dalo dobře koukat,“ souhlasí Trpišovský.

AS Řím možná utkání vnímá jako jedno z mnoha, o víkendu ho čeká derby s Laziem. Pražané však berou utrkání jako svátek.