Skandál! Po úporné pohárové bitvě došlo k neuvěřitelné scéně

Po závěrečném hvizdu se začalo schylovat k maléru, který pro zkušeného Srba může mít i disciplinární dohru. Přes reklamní panel se sápal na fotografa, který úder neustál. Naštvaný hráč tak vykonal to, co si umanul. Jeho spoluhráči tušili průšvih, snažili se Tomoviče zadržet, ale nepodařilo se jim to.