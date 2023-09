Trenér Arisu se klaní Spartě: Hraje ve vysoké rychlosti, je to opravdový fotbal!

„Nepřijeli jsme sem jako turisti, kteří si chtějí užít tohle skvělé a krásné město. Přijeli jsme bojovat a ukázat našim fanouškům dobrý fotbal. Je to důležité utkání, i co se týče zkušeností a našeho vývoje. Jsme jediný kyperský tým ve skupinové fázi evropských pohárů, takže jsme sem přijeli i pro body. Může se stát cokoli. Finále soutěže se (příští rok) hraje v Dublinu, tam se chceme dostat, to je jasné,“ zavtipkoval Špilevskij.

„Hrát ve skupině Evropské ligy je úžasná příležitost, těšíme se na ni. Narazíme na naprosto špičkové týmy. Analyzování Sparty mě moc bavilo, hraje ve vysoké rychlosti, aktivně, je to opravdový fotbal, což se mi moc líbí. Takovým soupeřům chcete čelit každý týden,“ řekl Špilevskij. Dalšími mužstvy ve skupině C jsou Glasgow Rangers a Betis Sevilla.

Vyzdvihl Spartu. „Líbí se mi její herní styl, připomíná mi anglickou ligu. Jejich trenér (Brian Priske) odvádí fantastickou práci, za to ho uznávám. Moc se těším na to, až uvidím, jak si mí hráči proti Spartě povedou,“ podotkl někdejší mládežnický kouč Stuttgartu či Lipska.

„Oba týmy vyznávají podobný styl, mohlo by to být velmi rychlé a otevřené utkání. Doufám, že tomu tak pro nás nebude a že budeme kontrolovat přechodovou fázi. Nesmíme jim dovolit protiútoky, protože mají rychlé hráče, hodně jich vyráží dopředu. V útoku používají specifické věci, nečekané pohyby, což se nebrání snadno. Vzali jsme v potaz všechno a známe jejich silné i slabé stránky. Pokusíme se využít jejich slabin. Od všech hráčů potřebujeme stoprocentní soustředění a nadšení,“ uvedl Špilevskij.

„Tak jako tak můžeme jen zvítězit. I když bychom zítra ztratili body, což se snad nestane, nebyla by to pro nás porážka. Učíme se. Nenávidím porážky, ani nedokážu popsat jak. Prohry jsou ale pro mě i celý klub důležitou součástí procesu,“ řekl Špilevskij.

Aris v uplynulé sezoně poprvé ovládl kyperskou ligu. „Hodně jsme bojovali za tuhle příležitost. Nesmíme zapomínat na to, co fotbal přináší. Před třemi lety jsme hráli druhou ligu a zítra budeme hrát Evropskou ligu proti silnému soupeři. Nikdy nezpochybňujte snílky, protože jsme nebezpeční. Nemáme co ztratit. Pojďme se zítra pokusit Spartu překvapit, určitě by je to potěšilo,“ prohlásil s úsměvem brazilský brankář a kapitán Vaná Alves.