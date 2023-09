Hušbauer o soupeři Sparty: Aris nemá co ztratit, ale může doplatit na jeden detail

Co se vám vybaví, když se řekne Kypr?

Hodně příjemné dva roky. Ve Famagustě jsem si to užíval, Anorthosis je top klub. Cením si, že jsem s ním vyhrál kyperský pohár. Zato poslední rok pro mě byl složitější.

Prošel jste dvě adresy v Limassolu: Karmiotissu a druholigový Ypsonas.

V Karmiotisse vládl jeden místní mafián. Moc se mi o něm nechce mluvit, snad jen: měl dost zvláštní praktiky. Takhle to cítilo víc kluků, i proto se hráči v klubu hodně točí. Asi není náhoda, že Karmiotissa má po třech ligových kolech jediný bod.

A co život na Kypru? Vzhledem ke stabilnímu přísunu slunečních paprsků tipuju celoroční idylu.

Přesně tak, pro rodinu je to super místo. I na fotbal je tam celý rok perfektní počasí, jen v létě je větší dusno než v Česku. Ovšem po prvním roce si zvyknete.

Zvykl jste si i vy, v přístavní Larnace jste koupil dům.

A v posledním roce jsem neměl problém dojíždět do Limassolu, měl jsem to kolem 50 minut. Dům je starší, ale zrenovovali jsme ho. K tomu nová zahrada a nový bazén. Domeček jsme si nechali i po návratu do Česka, možná ho začneme pronajímat. S manželkou jsme si říkali, že bychom se tam na stará kolena klidně vrátili.

Vážně?

Pohodový život se vám zalíbí rychle. Klidně bych na Kypru vydržel déle, kdyby ještě přišla nějaká zajímavá nabídka. Jenže nepřišla, tak jsme se s rodinou dohodli, že se vrátíme domů.

Stačí vám druhá liga v Příbrami?

V první řadě potřebuju mít pravidelnou praxi, což Příbram naprosto splňuje. Přišel jsem bez letní přípravy, ale už jsem se do toho dostal. Naposledy jsme vyhráli a trochu se odlepili ode dna. A dál? Uvidíme, co život ještě přinese.

Zpátky ke kyperskému fotbalu. Jaký vlastně je?

Hodně ho definují cizinci, moc kyperských kluků ligu nehraje. A v poslední době se rozjela móda španělských trenérů, vlastně ani netuším proč. Na Španěly sází i třeba AEK Larnaka, jeden z nejúspěšnějších kyperských týmů.

A Aris, čtvrteční soupeř Sparty? V klubu je výrazná česká stopa, kromě trenéra Tadeáše Krause tam hrávali Vlastimil Svoboda, Tomáš Kuchař a Jan Vorel.

Aris dlouho poskakoval mezi první a druhou ligou, dokud ho v roce 2021 nepřevzal ruský podnikatel Vladimir Fedorov. Víte, Limassol je i tak trochu ruské město, v ruštině jsou nápisy na ulicích i třeba menu v restauracích. Fedorov do Arisu napumpoval obrovské peníze a hned v první sezoně po návratu do první ligy uhrál čtvrté místo na úkor naší Famagusty, šel do kvalifikace Konferenční ligy. A letos už Aris bral titul.

Hodně rychlý progres.

Je pod ním podepsaný i běloruský trenér Alexej Špilevskij, kterému je teprve pětatřicet. Aris hraje zajímavý fotbal, hodně do rychlosti. Pokud nesejde z cesty, brzy pro něj může být reálná i Liga mistrů.

Jestli jsem správně počítal, v týmu jsou hráči devatenácti národností. To je na Kypru běžné?

Tolik národností v jednom týmu ne, ovšem v Arisu to takhle funguje. Tým se opírá o rychlé kluky tmavé pleti a ruského útočníka Kokorina, který hostuje z Fiorentiny. To on v minulé sezoně Arisu vystřílel titul.

Co tedy mají sparťané čekat?

Tým, který je vlastně pořád na začátku. Tohle je pro Aris po loňské premiéře teprve druhá zkušenost s poháry, což ve skupině Evropské ligy může být handicap. Klub nemá ani pořádné fanouškovské zázemí: když na ligu přijdou dva tisíce lidí, je to moc. Aris má solidní mančaft a nemá co ztratit. Něco mi říká, že na Letné bude hrát zezadu, kompaktně a na brejky.

Je Sparta favorit? Třeba Slovan Bratislava v odvetě srpnového play off Evropské ligy od Arisu schytal šest gólů.