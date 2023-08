Uhrin: Je výhoda hrát teď proti ukrajinským týmům, Provod je pořád spíš středový hráč

Byly změny v obraně, třeba Ousou v poslední době nehraje dobře, na něm to bylo znát. Nicméně výsledek 3:0 z prvního utkání napovídal, že odveta bude ze strany Slavie zpočátku opatrná. Navíc v první půli měla dvě obrovské šance, kdyby alespoň jednu proměnila, byla by úplně v klidu. Inkasovala sice zbytečný gól z velké dálky, ale celkově si myslím, že dvojutkání s Dniprem kontrolovala. Brzy vyrovnala, pak už neměla žádný problém.

Podle mě se ještě ani do pohody nedostal. Od samého začátku mi do hry Slavie úplně nesedí, pořád u něj velký posun nevidím. V obranné fázi dělá veliké chyby.

Co děláte na podzim? My totiž letíme posedmé v řadě do Evropy! 🤩✈️ pic.twitter.com/fUWwsdzT7H

Je to změna. Musíte co nejméně času strávit v tom vedru venku, vyhýbat se sluníčku, abyste nebyli dehydrovaní. Počítám, že vše prokonzultují s odborníky, budou připravení.

Co si budeme povídat, byl to hodně slabý soupeř. Řekl bych, že na úrovni naší druhé ligy. Ale to nevadí, Plzeň se rozehrává i v lize, mělo by jí to jen pomoct. Konečně se v její sestavě začaly objevovat nové tváře, které to mohou rozhýbat a vytvořit konkurenci. Mladší hráči jsou motivovanější a nadšení. Jejich mix se zkušenějšími hráči týmu pomůže. Plzeň bude určitě aspirant na špičku ligy.