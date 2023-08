Trpišovský: První půle? Jeden z našich nejhorších výkonů

Košice (Od našeho zpravodaje) - Postupem přes Dnipro-1 získala Slavia jistotu, že si na podzim zahraje v základní skupině některého z pohárů. Trpišovskému se ulevilo, zároveň říká, že je dobře, že se sešívaní v posledním předkole Evropské ligy střetnou s dalším ukrajinským sokem Zorjí Luhansk.

Jak jste odvetu v Košicích viděl?

Utkání se odvíjelo od výsledku prvního duelu, což jsme nechtěli. Nemělo to moc tempo, hrálo se opatrně. Do defenzivy jsme hráli slušně, ale nedařilo se nám vepředu, kde jsme ztráceli hodně míčů a byli hodně nepřesní. V první půli jsme ani neměli dobrý pohyb, celkově bych řekl, že náš výkon byl takový mdlý, bez emocí, bez koučování mezi sebou. I tak jsme měli tři velké šance, mohli jsme rozhodnout dřív. V nastavení jsme nesmyslně ztratili balon před vápnem a dostali jsme branku zpoza vápna. První poločas byl pro nás výsledkovým i výkonnostním zklamáním. Byl to jeden z našich nejhorších výkonů za poslední dobu. Ve druhé půli jsme se hodně zlepšili, i když soupeř ji začal gólovou šancí, kterou Koli (Ondřej Kolář) chytil. Pak už šel náš výkon nahoru, dali jsme po hezké akci gól. Chtěli jsme zápas strhnout na naši stranu, což se nám už ale bohužel nepovedlo.

Vnímal jste, že za vámi do Košic dorazilo mnoho fanoušků?

Vážíme si toho. Některé jsme potkali ve městě už ve středu, v den zápasu ráno jich byla spousta před hotelem. Je neskutečné, že jsme tu měli ve všední den prakticky domácí prostředí. Fandili skvěle, jsme jim vděční a děkujeme jim. Myslím, že hlavně v prvním poločase si od nás zasloužili větší zaujetí a větší kvalitu.

Nejlepší kanonýr uplynulého ligového ročníku Václav Jurečka vstřelil první gól v sezoně a ulevilo se mu. I vám?

Myslím, že jemu se hlavně ulevilo proto, že tu byl VAR. Kdyby tu nebyl, jeho gól by asi neplatil a my bychom mu neprávem vynadali, že si zase nepohlídal ofsajd. Mně se ulevilo, že jsme dali gól, protože nás to pak podle mě uklidnilo a soupeře zarazilo. Jinak mi je úplně jedno, kdo góly dává. Každému je přeji. Jak už jsem říkal dřív, Venca dobře pracoval pro tým a ten byl úspěšný. Může to pro něj být pozitivum směrem do budoucna, ale já se tím vůbec netrápil. Navíc Venca hraje na pozici křídelníka, takže to není klasický hrotový hráč. Pro mě jsou měřítka spíše výkonnostní, pracovitost a kvalita hráče, tyhle aspekty řadím výš. Samozřejmě jsem ale rád, že se trefil.

Ve dvojzápase o základní skupinu Evropské ligy se utkáte se Zorjí Luhansk. Co říkáte na dalšího soupeře z Ukrajiny?

Je to zajímavost, paradox losů. Ve čtvrtém kole potkáme tým, který skončil v tabulce ukrajinské ligy o místo hůře než Dnipro. Je to anomálie, ale myslím, že je to pro nás dobře. Potkali jsme určitý styl soupeře, na který navazujeme. Ukrajinský fotbal je hodně signifikantní, podobný. Na soupeře jsme zatím moc nekoukali, i když jsme na něj už nějaké lidi poslali. Vypadá to, že je to tým typologií hodně podobný Dnipru. Pro hráče na hřišti je to výhoda, i kvůli tomu, že v letních klimatických podmínkách necestujeme na odvetu daleko.

Ogbu a levá strana sestavy Slavie. Trpišovský rád dělá opak toho, co se píšeVideo : Sport.cz

Postupem přes Dnipro-1 jste si zajistili podzim v Evropě. Je to pro vás úleva?