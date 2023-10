Zklamaný Priske po ztrátě s Rangers: Jestli měl někdo zvítězit, tak my

Určitě jsem trochu zklamaný, že jsme doma nevyhráli. Měli jsme znovu obrovskou podporu diváků. V první půli jsme dominovali ve spoustě aspektů, například šancích nebo střelách na branku. Chyběla nám ale kvalita v koncovce a možná i trocha štěstí. Podržel je brankář. V druhé půli už ukazovali svoji kvalitu i Rangers. Pokud měl ale někdo vyhrát, měli jsme to být my.

Je pravda, že ve druhé půli nám chyběla rychlost a kvalita šla trochu dolů. Nebyli jsme dostatečně kompaktní jak v presinku, tak v bloku, a otevírali tak Rangers prostory. Vitík pak měl navíc problémy s kotníkem. Nemyslím si, že by to bylo střídáním. Kluci, kteří přišli do hry, dělali co mohli. Když je to ve druhé půli nerozhodně, musíte si dát pozor i na protiútoky a kvalitu Rangers, kterou v určitých chvílích předvedli.