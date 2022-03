Kuchta v Rusku zůstává, říká manažer. Co start proti Chimki?

Mezinárodní fotbalová federace FIFA v pondělí umožnila cizincům z ruské a ukrajinské ligy, že mohou kvůli ruské invazi do sousední země dočasně přerušit své kontrakty a do konce sezony odejít jinam. Útočník Jan Kuchta, jediný český legionář v Rusku, se ale pryč momentálně nechystá.

„Honza je v Moskvě, ruská liga pokračuje. Všichni víme, jaké je rozhodnutí FIFA, ale my jsme o možném odchodu vůbec nemluvili. Řekli jsme si, že tam Honza tři měsíce vydrží, pak uvidíme," líčí hráčský manažer Milan Martinovič, jenž Kuchtu zastupuje.

A nastiňuje možná úskalí. „Jde o to, jestli chce hráč odejít na tři měsíce pryč, riskovat třeba zranění, řešit, kdo mu převezme plat. Je tam hodně otázek. Je samozřejmě problém s kurzem rublu, ale kluby říkají, že to hráčům případně vynahradí," vypočítává Martinovič. „Výhodu mají hráči, kterým končí smlouva 30. června 2022, mohou odejít takhle dopředu a podepsat smlouvu jinde. Ostatní hráči mají platné kontrakty," dodává. Kuchta je smluvně vázán v Lokomotivu do června 2026.