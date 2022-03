Unikátní výkon obránce Petráška. V utkání vyhrál sto procent soubojů, teď by rád vybojoval titul

Mluvíte o útoku na titul, na půdě dalšího aspiranta váš tým podal sebevědomý výkon. Dospěl Rakow do stavu, kdy se od něj podobné výsledky budou očekávat?

Lech je plný skvělých individualit a stále hlavní aspirant na titul, ale my jsme šli do zápasu opět skvěle takticky, fyzicky i mentálně připraveni. Mohli jsme se už tradičně opřít o skvělou organizaci hry. Jsem velice spokojený s výkonem celého týmu. Nebyla to náhodná výhra, ale splněný plán. Působili jsme jako zkušený boxer, který si pro výhru došel svojí zkušeností a kontrolou nad zápasem.