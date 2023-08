Expert o dalším zklamání Sparty: V Záhřebu jí toho chybělo víc, nejen lídr

Zklamala vás Sparta?

První velké zklamání přišlo už po třetím předkole Ligy mistrů, Kodaň nebyla nepřekonatelnou překážkou. A Záhřeb? Všichni věděli, že to bude těžký zápas. Dinamo sice taky vypadlo z Ligy mistrů, ale smolně. Upřímně, myslel jsem si, že Sparta po vedoucím gólu získá na stabilitě, ovšem stal se přesný opak.

Dinamo stihlo do přestávky vyrovnat a pak během necelých čtyř minut rozhodnout.

Sparta dělala chyby, které u ní z poslední doby neznáme, a Dinamo je dokázalo využít. Hrálo chytře a bylo hodně silné v kombinaci. Kdyby Sparta prohrála 1:2, odveta by ještě byla otevřená, jenže s dvougólovým mankem to bude hodně složité.

⏱ KONEC ZÁPASU



Ze Záhřebu se vracíme s porážkou a v odvetě budeme dotahovat dvougólové manko. Děkujeme všem fanouškům, kteří nás přijeli do Chorvatska podpořit! #acsparta #UEL pic.twitter.com/cv7ClZwysx — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 24, 2023

Takže co by se muselo stát, aby se sparťané vyhnuli pádu do Konferenční ligy?

Předně musejí daleko líp zahrát do defenzivy. V Záhřebu se ukázalo, že Dinamo dokáže skórovat víceméně z jakékoliv situace. A Sparta musí ideálně už v prvním poločase stihnout kontaktní gól. Ještě není hotovo, ale na Letné to musí vypadat úplně jinak než ve čtvrtek.

Vyřazení s Kodaní, porážka v Záhřebu… Nepřichází po titulové sezoně vystřízlivění?

O vystřízlivění bych nemluvil. I když jste mistr Česka, nemůžete si říkat, že teď bude všechno snadné a v pohodě se dostanete do Evropy. Takhle to nefunguje. Ukázalo se, že Liga mistrů je pro Spartu pořád vysoko, ale neměla by rezignovat a pokusit se tam dostat za rok. Champions League by měla být cílem každého velkého týmu: hrajete tam těžké zápasy s nejlepšími soupeři a hráči mají skvělou možnost se ukázat. S Evropskou nebo Konferenční ligou se nemůžete spokojit.

Ještě zpátky do Záhřebu: trenér Brian Priske litoval, že hráči nebyli v nejdůležitějších pasážích zápasu stoprocentně koncentrovaní. Jak jste zmiňoval, Spartě nepomohl ani vedoucí gól. Je teď psychika jejím největším problémem?

Psychika a chybějící zkušenosti z pohárů. Ne všichni už hráli v takhle bouřlivém prostředí. Na druhou stranu, ani tohle nemůže být výmluva. Od toho jsou v týmu trenéři, kteří už si ve fotbale něčím prošli, a starší hráči, aby méně zkušené připravili a podrželi. V Záhřebu se to nestalo, týmu chyběl lídr. Někdo, kdo by v pravou chvíli zavelel, aby se tým semknul a bojoval.

Jak může černý čtvrtek poznamenat sebevědomí hráčů? Nejde jen o Záhřeb, předtím přišla nečekaná remíza v Teplicích.

Sebevědomí by sparťané měli mít, vyhráli přece ligu. V hráčích a jejich nohách to je, teď to chce přepnout na nedělní zápas s Karvinou a jít dál. Všichni musejí mít v hlavě, že se v lize hraje o titul a místa v pohárech. V nejlepším případě o Ligu mistrů, o které jsem mluvil před chvílí. Jednou porážkou nic nekončí.

Šance na postup se ale změnily, ne?

Jasně, díky dvougólovému náskoku je to 60:40 nebo spíš 70:30 pro Záhřeb. Hodně bude záležet na tom, jak Dinamo přistoupí k odvetě. Pokud by od začátku bylo lehkovážné, Sparta by toho mohla využít. V tomhle případě se bude odveta odvíjet od hry soupeře, zatímco Slavia s Plzní to mají ve svých rukách.

Slávisté jsou po výhře 2:0 nad Luhanskem hodně blízko vstupence do Evropské ligy, viďte?

Klidně to mohlo skončit 5:0 nebo 7:0, šancí bylo hodně. Pokud v odvetě dostanete gól, můžete znejistět a říkat si, že může přijít ještě jeden. Ovšem jestli Slavia naváže na výkon z prvního zápasu a bude poctivá v defenzivě, nebude mít s Luhanskem problém. Z 80 procent jsem přesvědčený, že slávisté postoupí.

Sestřih fotbalového zápasu Evropské ligy mezi Slavií Praha a LuhanskemVideo : O2 TV Sport

A co Plzeň? Bude jí náskok 2:1 z arény Tobolu Kostanaj stačit k postupu do Konferenční ligy?